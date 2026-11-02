Chubut postergó la apertura de la zafra de langostino

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(OPI Chubut) – La Secretaría de Pesca de la provincia suspendió la apertura comercial tras registrar bajos rindes en los relevamientos y convocó a un nuevo monitoreo marítimo para evaluar la sustentabilidad de 90 embarcaciones habilitadas.

La Secretaría de Pesca del Chubut resolvió postergar el inicio de la zafra 2026/2027 de langostino en aguas provinciales tras registrar bajos rendimientos en las capturas durante las prospecciones recientes. La determinación oficial paralizó la actividad comercial inmediata en el litoral marítimo provincial debido a la escasez del crustáceo verificada en los relevamientos técnicos de las últimas semanas.

El titular de la cartera pesquera provincial, el secretario de Pesca, Diego Brandán, fundamentó la suspensión al señalar que los escasos volúmenes obtenidos en las redes activaron alertas sobre la disponibilidad efectiva de la biomasa. La cartera estatal confirmó que la operatividad de la flota involucra a unas 90 embarcaciones habilitadas, cuyo sostenimiento productivo depende de concentraciones mínimas de langostino que garanticen la viabilidad económica de las mareas. El organismo no publicó el desglose cuantitativo por marea o lance de prospección.

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Frente a este escenario, la administración pesquera programó una nueva prospección de dos días de duración prevista para alrededor del 10 de noviembre, con el fin de evaluar la evolución del recurso en el caladero. Las autoridades provinciales deberán establecer mediante ese relevamiento adicional si el volumen de las concentraciones permite fijar una fecha de apertura o si se prolonga la inactividad de las 90 embarcaciones. (Agencia OPI Chubut)