SPSE programa un corte general de energía en Puerto San Julián

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La prestataria provincial programó una interrupción total del servicio de tres horas durante la mañana dominical para efectuar labores de conservación sobre los equipos que abastecen a la comunidad costera.

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) oficializó una interrupción del suministro de energía eléctrica en Puerto San Julián fijada para el próximo domingo 1° de noviembre de 2026. La medida operativa abarcará la franja horaria comprendida entre las 06.00 y las 09.00 horas, período en el cual las cuadrillas técnicas ejecutarán trabajos programados sobre la infraestructura de generación local.

El esquema de intervención contempla labores específicas en los grupos generadores destinados al abastecimiento de la localidad. Frente a la maniobra técnica sobre las máquinas, la operadora provincial difundió la advertencia preventiva para mitigar contingencias domiciliarias e institucionales mientras se desarrollan las tareas de mantenimiento directo en las unidades de fuerza motriz.

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“Solicitamos a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante el periodo que demande la realización de estos trabajos técnicos”, indicaron desde la empresa estatal al detallar la salida de servicio del equipamiento central. La reanudación del suministro en la red urbana quedará sujeta a la finalización de los ajustes operativos previstos en la planta generadora al término del horario estipulado. (Agencia OPI Santa Cruz)