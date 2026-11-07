Santa Cruz cerrará 2026 con un déficit de $480 mil millones

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El titular de Economía detalló que la asistencia a las comunas superó los $7.000 millones en octubre y responsabilizó a la oposición legislativa por bloquear herramientas de financiamiento.

El ministro de Economía de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, admitió recientemente que el déficit financiero de la provincia alcanzará los $480.000 millones al cierre de 2026. El funcionario atribuyó el desfasaje a la caída nominal y real de los ingresos nacionales, que representan el 75% de la recaudación provincial, sumada a las pautas salariales otorgadas.

Al describir el cuadro fiscal como “complejo el panorama“, Verbes precisó que el presupuesto original contemplaba un desequilibrio de $350.000 millones. La pérdida de recursos coparticipables elevó la brecha negativa proyectada en $130.000 millones adicionales, registrando picos de déficit operativo mensual de hasta $47.000 millones.

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La administración provincial sostiene además un esquema de auxilio directo sobre las cuentas municipales y las empresas públicas para contener tarifas. Estas erogaciones presionan sobre la liquidez del Tesoro Provincial en el último tramo del ejercicio fiscal.

Asistencia a Caleta Olivia y empresas estatales

El Gobierno de Santa Cruz cubre mensualmente casi el 50% de la masa salarial de Caleta Olivia, cuya nómina bruta ronda los $6.600 millones. Durante octubre, la asistencia financiera global a los municipios mediante Aportes del Tesoro Provincial (ATP) y adelantos de coparticipación superó los $7.000 millones.

En el caso de la comuna del norte provincial, Verbes indicó que la provincia financia también las cargas previsionales que el municipio no liquida. A esa carga se suman más de $17.000 millones destinados en concepto de subsidios a las empresas estatales Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) y Distrigas para sostener las tarifas energéticas vigentes.

El ministro Ezequiel Verbes responsabilizó a la oposición en la Cámara de Diputados de Santa Cruz por frenar las herramientas financieras enviadas por el Poder Ejecutivo. El funcionario señaló que la Ley de Emergencia Económica, remitida en marzo, no tomó estado parlamentario, mientras que la Ley de Inversiones Estratégicas permanece paralizada en comisiones desde el 10 de mayo sin aportes ni modificaciones.

Verbes calificó de “incoherente” la postura del bloque opositor frente a la emisión de bonos en pesos impulsada por la provincia. El titular de Economía aludió a las presentaciones judiciales y administrativas realizadas por la diputada Agustina Mora, contrastándolas con la conducta de concejos deliberantes del mismo espacio político que aprueban endeudamientos municipales para solicitar créditos a tasa cero al Tesoro Provincial.

Ante la proximidad del cierre de año, el funcionario remarcó que el Ejecutivo provincial abordará con prudencia el pago de los aguinaldos y las próximas negociaciones paritarias salariales. (Agencia OPI Santa Cruz)