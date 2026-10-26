Lula da Silva gana el balotaje en Brasil con el 51,45% de los votos

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El candidato del Partido de los Trabajadores revirtió la desventaja de la primera vuelta tras una jornada electoral extendida dos horas por orden del Supremo Tribunal Federal ante denuncias de transporte y clima.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, de 80 años y referente del Partido de los Trabajadores (PT), obtuvo recientemente la reelección para un cuarto mandato tras vencer en la segunda vuelta electoral al senador por Río de Janeiro, Flávio Bolsonaro, de 45 años y candidato del Partido Liberal (PL). El instituto Datafolha proyectó el triunfo oficialista cuando el Tribunal Superior Electoral (TSE) contabilizaba el 86,41% de las urnas, instancia en la que el mandatario alcanzó el 51,45% de los votos válidos frente al 48,55% de su oponente.

El escrutinio revirtió el orden registrado en la primera vuelta del 4 de octubre, elección en la que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro había ocupado el primer puesto con el 47,03% de los sufragios válidos, equivalentes a 56,1 millones de votos. En aquella votación inicial, el jefe de Estado había reunido el 45,16% del padrón, correspondiente a 53,8 millones de votos, lo que estableció una brecha aproximada de 2,2 millones de votos que ambos espacios disputaron mediante la captación de electores de terceras fuerzas.

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El Supremo Tribunal Federal extendió la votación

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil alteró el cronograma ordinario de los comicios al ordenar la prórroga del cierre de mesas desde las 17 hasta las 19 en todo el territorio nacional. El juez Cristiano Zanin dictó esta resolución extraordinaria tras los reclamos presentados por ambas campañas políticas debido a fallas en el transporte público en el estado de Bahía y complicaciones meteorológicas reportadas en diversas zonas del país.

La disposición judicial interrumpió la difusión de datos oficiales del Tribunal Superior Electoral cuando el organismo apenas había procesado el 0,25% de las secciones electorales, corte preliminar en el que Lula da Silva sumaba el 57,66% de las adhesiones contra el 42,34% del postulante opositor. Una vez concluido el horario extendido y reanudado el cómputo oficial, Flávio Bolsonaro pasó a encabezar el recuento provisorio durante parte de la noche.

El ingreso progresivo de las actas correspondientes a los estados del nordeste brasileño, región donde el oficialismo mantiene su principal base electoral, modificó la tendencia nocturna y devolvió el primer lugar al titular del Ejecutivo.

Luiz Inácio Lula da Silva asumirá su cuarto período en Brasil

El presidente reelecto Luiz Inácio Lula da Silva iniciará su nuevo mandato al frente del Palacio del Planalto junto al vicepresidente Geraldo Alckmin tras haber gobernado Brasil entre 2003 y 2010 y desde 2023, período al que accedió luego de doce años tras derrotar en las elecciones de 2022 a Jair Bolsonaro. En estos comicios, el exmandatario conservador estuvo inhabilitado para presentarse como candidato a raíz de los fallos judiciales dictados por su intento de permanecer en el poder luego de la derrota de 2022.

Durante la campaña hacia el balotaje, la plataforma del Partido de los Trabajadores priorizó la continuidad de la asistencia social, la obra pública, la recomposición salarial y el resguardo institucional, frente a la propuesta del senador del Partido Liberal centrada en el recorte del gasto público y el endurecimiento de la seguridad. El nuevo mandato presidencial en Brasil comenzará formalmente el 1 de enero de 2027, condicionado por la administración de las cuentas fiscales, el desempeño económico, la seguridad pública y la negociación legislativa con un Congreso de mayoría conservadora. (Agencia OPI Santa Cruz)