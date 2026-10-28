Flávio Bolsonaro abordó un vuelo privado en Puerto Iguazú

- Publicidad -

La Dirección Nacional de Migraciones constató el paso de la familia del legislador por Puerto Iguazú antes de abordar una aeronave con destino final hacia Miami, mientras Washington confirmó que otorgará sus visados.

El senador de Brasil, Flávio Bolsonaro, transitó por territorio de Argentina para abordar en Puerto Iguazú un vuelo privado hacia Estados Unidos, tras registrar una orden judicial de restricción de salida y la anulación de sus pasaportes dispuesta por la Policía Federal brasileña.

La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina confirmó que Flávio Bolsonaro cruzó la frontera a las 22:50 del martes por el puente internacional Tancredo Neves junto a Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro.

- Publicidad -

El organismo estatal precisó que los cuatro ocupantes presentaron “documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país” y formalizaron su paso “sin incidentes”. El grupo abordó a las 23:30 una aeronave privada despachada por la firma Baires Fly S.A. con plan de vuelo inicial hacia la ciudad de Guayaquil. El comunicado oficial ratificó la condición de país de tránsito, sin precisar a los organizadores de la logística ni aludir a gestiones del gobierno nacional.

El traslado se realizó en un avión Gulfstream G400 con matrícula argentina LV-JQW, según los registros citados por medios brasileños. La aeronave aterrizó en Guayaquil a las 5:46 de este miércoles, hora argentina, tras sobrevolar Paraguay, Bolivia y Perú para evitar el espacio aéreo brasileño. La cadena CBN informó que la escala en Ecuador permitió reabastecer combustible antes de continuar el trayecto hacia el aeropuerto ejecutivo Opa-locka en Miami, sin confirmación sobre su arribo al cierre de los reportes.

Washington tramita visados

En Washington, Donald Trump respaldó el posible ingreso de Flávio Bolsonaro a territorio de Estados Unidos luego de que trascendieran las medidas judiciales en Brasil. El presidente declaró ante la prensa: “Yo escuché que estaba en la Argentina. No sé en dónde está, pero escuché que estaba allí”. Consultado sobre la llegada del senador, agregó: “Lo aprobaría. Creo que son personas decentes. Por mí, estaría bien”, mientras se conocía la anulación de los pasaportes dispuesta por la Policía Federal de Brasil tras vencer el plazo de entrega.

Un portavoz del Departamento de Estado anunció que Washington “expedirá visados a Flávio Bolsonaro y a su familia”. La oficina gubernamental evitó detallar la categoría migratoria asignada o la vigencia de los permisos consulares, al tiempo que descartó confirmar el otorgamiento de asilo político en suelo estadounidense. (Agencia OPI Santa Cruz)