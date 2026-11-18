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La Casa Blanca descartó indicios de un ciberataque y aseguró que los sistemas de respaldo garantizan las comunicaciones seguras con el mandatario estadounidense, mientras opera sin fallas la alianza Five Eyes.

La red altamente clasificada NSANet, utilizada por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) para sus comunicaciones internas, quedó fuera de servicio este martes, según informaron seis personas familiarizadas con el incidente a la cadena estadounidense CNN. Mientras los equipos técnicos de Estados Unidos evalúan el alcance de la falla en el sistema que permite a los empleados intercambiar información reservada, el organismo implementó un esquema de llegadas escalonadas para su personal.

Desde el Poder Ejecutivo estadounidense buscaron contener las versiones sobre una eventual intrusión informática externa. La portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, declaró este martes en la cadena Newsmax que “no observamos indicios de que se trate de un ciberataque” y sostuvo que “no hay ninguna crisis, ni nada por el estilo, que deba preocupar a los estadounidenses”, en línea con lo reportado por CNN.

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La falla técnica ocurre mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realiza una gira oficial por Asia a bordo del Air Force One, con escala actual en Filipinas y traslado previsto para mañana hacia China para mantener reuniones con el líder chino, Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladímir Putin. Un funcionario estadounidense en activo y otro anterior afirmaron que la interrupción de NSANet no afecta el envío de inteligencia urgente al mandatario gracias a la existencia de múltiples redes de respaldo y sistemas redundantes.

La alianza Five Eyes de Estados Unidos opera sin alteraciones

El intercambio internacional de información reservada que encabeza Estados Unidos junto a sus socios estratégicos no sufrió interrupciones a raíz del apagón en NSANet, de acuerdo con el testimonio de una fuente de uno de los países integrantes y de un exfuncionario de inteligencia estadounidense citados por CNN. La alianza denominada “Five Eyes” (Cinco Ojos), conformada por Estados Unidos, el Reino Unido, Nueva Zelandia, Australia y Canadá, mantiene operativos sus canales habituales de cooperación sin impacto derivado del incidente técnico interno de la Agencia de Seguridad Nacional.

La caída en la NSA ocurre tras fallos masivos

El desperfecto registrado en la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) se produce luego de una secuencia de interrupciones tecnológicas de gran escala que afectaron al transporte aéreo, a servicios corporativos y al sector financiero en Estados Unidos. El viernes pasado, todos los vuelos a nivel nacional permanecieron en tierra durante horas debido a una falla masiva que provocó retrasos y cancelaciones de miles de servicios, un episodio cuyo origen la Administración Federal de Aviación (FAA) localizó en un único enrutador ubicado en Arkansas.

A ese episodio se sumó la semana pasada una interrupción global en los productos de Microsoft que impidió el acceso al correo electrónico Outlook y a las reuniones en Teams, mientras que este lunes miles de clientes de Chase Bank reportaron dificultades para ingresar a sus cuentas bancarias en línea.

Antecedentes de interrupciones informáticas

La caída de NSANet registrada este martes no constituye el primer incidente técnico de magnitud en las redes internas de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA). De acuerdo con los registros citados en el despacho de CNN, en el año 2000 una falla informática en el organismo dejó los sistemas internos inoperativos durante casi tres días e interrumpió el procesamiento de inteligencia en la sede de Fort Meade, según había informado en aquella oportunidad un portavoz oficial de la agencia. (Agencia OPI Santa Cruz)