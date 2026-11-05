El Congreso estadounidense prevé cortar fondos bélicos contra Irán

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El liderazgo demócrata en el Senado de Estados Unidos coordinará votos con legisladores republicanos para utilizar la vía presupuestaria y forzar la retirada de tropas frente a Teherán tras las elecciones legislativas.

El líder de los demócratas en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, anunció que su bancada impulsará medidas legislativas para poner “fin a la guerra” con Irán, valiéndose de atribuciones presupuestarias del parlamento y sumando el respaldo de miembros del Partido Republicano. La definición parlamentaria se conoció en Washington, D.C., durante una rueda de prensa en la sede del Comité de Campaña Senatorial Demócrata, luego de que las proyecciones electorales de medio mandato indicaran el traspaso del control de ambas cámaras legislativas al bloque opositor.

Schumer sostuvo que la facultad presupuestaria del parlamento permitirá neutralizar la campaña militar emprendida por el Poder Ejecutivo. “Vamos a poner fin a la guerra. Ya contamos con algunos republicanos que se han sumado a nosotros para ponerle fin, y los padres fundadores establecieron el poder del Congreso sobre el presupuesto como uno de los mecanismos para frenar a un presidente que emprende una guerra sin el consentimiento del pueblo estadounidense”, afirmó el legislador.

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El pronunciamiento parlamentario contrastó con la postura del presidente Donald Trump, quien declaró al periódico estadounidense The Wall Street Journal que el conflicto bélico incidió en las pérdidas electorales de su espacio partidario. Consultado telefónicamente sobre el costo político en las urnas, el mandatario admitió que “Irán fue parte de ello”, aunque aseguró que no se arrepiente de haber iniciado las hostilidades a principios de año.

La disputa sobre la continuidad de las operaciones bélicas cuenta con antecedentes en el recinto legislativo. En junio, cuatro senadores republicanos votaron conjuntamente con la bancada demócrata a favor de una resolución de poderes de guerra que intimaba al mandatario a replegar los contingentes militares desplegados en los enfrentamientos contra el territorio iraní, los cuales se iniciaron sin contar con la autorización formal del Congreso para el uso de la fuerza armada. (Agencia OPI Santa Cruz)