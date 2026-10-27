Flávio Bolsonaro huyó a Estados Unidos tras su derrota

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El senador opositor brasileño abandonó el territorio nacional rumbo a Estados Unidos luego de perder los comicios presidenciales y desobedecer una orden de retención de documentos dictada por la máxima instancia judicial de su país.

El senador opositor brasileño Flávio Bolsonaro abandonó el territorio nacional este martes 27 de octubre con destino a Estados Unidos, tras ser derrotado en la segunda vuelta electoral celebrada el domingo 25 de octubre frente a Luiz Lula da Silva. La salida del legislador, que planea solicitar asilo al presidente estadounidense, Donald Trump, según reportaron diversos medios de prensa de Brasil y de Estados Unidos, se produjo en paralelo a investigaciones judiciales por presunto blanqueo de capitales impulsadas por la Policía Federal y el Tribunal Supremo Federal (STF).

El lunes posterior a los comicios, el ministro del Tribunal Supremo Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenó la incautación de los pasaportes del parlamentario y le prohibió abandonar el país. La medida restrictiva se emitió en el marco de una causa instruida contra Flávio Bolsonaro y su abogado y asesor Willer Tomaz por presuntos delitos de lavado de dinero. El senador, cuyo mandato legislativo finaliza en febrero de 2027 tras veinticuatro años en el cargo, debía entregar la documentación oficial durante la jornada del martes, una directiva que incumplió de manera formal.

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Horas antes de confirmarse su partida, Flávio Bolsonaro mantuvo su última comunicación oficial a las ocho de la mañana a través de un mensaje dirigido al coordinador de su campaña, Rogério Marinho, en el cual indicó que se encontraba tranquilizando sus pensamientos sin precisar su ubicación geográfica. Posteriormente, medios locales confirmaron que el legislador abordó un vuelo con rumbo a Norteamérica acompañado por su esposa y sus dos hijas, menores que no asistieron a sus establecimientos educativos en Brasilia.

Las investigaciones por lavado de dinero

Además del proceso judicial vinculado a la retención de pasaportes, el parlamentario brasileño afronta pesquisas formales en el expediente denominado “Dark Horse”. En dicha causa, la Policía Federal investiga transferencias por aproximadamente R$ 61 millones ejecutadas por el expropietario del Banco Master, Daniel Vorcaro, actualmente detenido, a solicitud del senador para financiar la producción de un filme biográfico sobre el expresidente Jair Bolsonaro. Las diligencias abarcan presuntas maniobras de blanqueo de capitales, evasión fiscal y corrupción.

La huida del dirigente opositor se concretó a pesar de las recomendaciones contrarias formuladas por integrantes de su espacio político y de las pesquisas que lleva adelante la justicia federal brasileña. (Agencia OPI Santa Cruz)