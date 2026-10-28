Choque de trenes en España al menos 64 muertos

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Las pesquisas iniciales indican que una formación AVE sobrepasó una indicación de detención con presunta autorización del centro de control, mientras los servicios sanitarios asisten a 544 ocupantes en las inmediaciones de Urda.

Las autoridades de España concentran las pesquisas preliminares del choque ferroviario registrado este miércoles en un rebase de señal por parte de una formación AVE, la cual habría traspuesto una indicación de detención en rojo. Un informe técnico difundido por el diario El País consignó que los datos iniciales sugieren que el centro de control habilitó al convoy a continuar la marcha antes de consumarse el impacto a unos ocho kilómetros de la localidad de Urda.

La red ferroviaria de España contabilizó el siniestro exactamente a las 8:54, momento en que una de las formaciones figuraba detenida en el sistema público de seguimiento web de Renfe, a 130 kilómetros de Madrid. El tren que protagonizó la colisión inició su trayecto desde la capital española a las 8:00, en un tramo donde los equipos de emergencia desplegaron áreas de atención médica para los afectados.

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El marco regulatorio de la Unión Europea clasifica estas infracciones operativas de forma obligatoria como “precursores de accidentes, es decir, incidentes que podrían haber acabado en un accidente“. El informe periodístico detalló que los incidentes por rebase de señal representaron en 2024 el 23% de la totalidad de precursores en territorio español. La cifra permaneció estable a lo largo de 15 años, pero evidenció una suba constante a partir de 2022 hasta alcanzar 168 registros en 2024, el nivel máximo de la serie histórica. Esta tendencia coincide temporalmente con la expansión del tráfico derivada del ingreso de operadores privados como Ouigo e Iryo.

Total de pasajeros y heridos

La portavoz del gobierno de Castilla la Mancha, Esther Padilla, confirmó que un total de 544 personas viajaban en los dos convoyes involucrados. La distribución oficial consignó que el Iryo modelo 6076 transportaba a 147 pasajeros, entre ellos un bebé, mientras que el AVE modelo 2080 trasladaba a 397 pasajeros.

La Embajada de China en España comunicó, mediante un despacho transmitido por la agencia Xinhua, que cuatro ciudadanos de esa nacionalidad se encontraban a bordo de las formaciones y que al menos uno de ellos presentó heridas de carácter leve. La estadística histórica de siniestralidad ferroviaria en el país contempla 21 accidentes graves, con un registro máximo documentado de 86 personas fallecidas en el episodio de Sevilla en 1972. (Agencia OPI Santa Cruz)