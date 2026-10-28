Productores y funcionarios evalúan medidas preventivas por el abigeato

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El gobernador Claudio Vidal encabezó un encuentro con funcionarios provinciales y jefes comunales en el que se delinearon operativos móviles para frenar el abigeato en la región centro.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, mantuvo un encuentro de trabajo con funcionarios del gabinete provincial, intendentes y legisladores para abordar la situación de la actividad agropecuaria y coordinar medidas orientadas a frenar el abigeato en la región centro del territorio provincial.

De la reunión participaron la ministra de la Producción, Nadia Ricci; el ministro de Seguridad, Pedro Prodomos; el presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP), Hugo Garay; el intendente de Puerto San Julián, Daniel Gardonio, y el diputado por el pueblo de Gobernador Gregores, Fernando Martínez. Durante el cónclave se analizaron las principales demandas del sector productivo local.

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Entre los ejes abordados figuraron el crecimiento poblacional de la fauna silvestre, las roturas en los alambrados rurales y las dificultades asociadas al acceso al financiamiento y a la infraestructura productiva regional.

Controles preventivos y móviles en la zona centro

El Gobierno de Santa Cruz dispuso avanzar con operativos de fiscalización mediante controles móviles y sorpresivos en los alrededores de Gobernador Gregores y distintos sectores de la zona centro, con el propósito de intensificar la prevención e impedir el traslado irregular de ganado. Ante la inquietud planteada por los productores por el abigeato, las carteras de Seguridad y Producción coordinaron estas acciones específicas para dificultar la circulación de animales sustraídos en los campos de la región. (Agencia OPI Santa Cruz)