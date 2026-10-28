Imputado recibió 12 años de prisión por abusos en Chubut

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(OPI Chubut) – El imputado admitió su culpabilidad por hechos triplemente agravados cometidos entre 2015 y 2020 contra dos menores convivientes en viviendas cordilleranas, tras un acuerdo avalado por la querella y la defensa.

Un hombre fue sentenciado a una pena de 12 años de prisión por el abuso sexual contra dos niñas en la localidad de El Hoyo, según se informó de manera preliminar tras la homologación judicial del caso. La sanción penal se determinó mediante un juicio abreviado en los tribunales de la provincia de Chubut.

La resolución condenatoria se formalizó luego de que el acusado admitiera de forma directa su responsabilidad penal en los hechos reiterados que damnificaron a las dos menores de edad.

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La Fiscalía formalizó el acuerdo de juicio abreviado

La Fiscalía encabezó el acuerdo procesal que contó con la conformidad de la defensa del imputado y el aval explícito de la querella particular. La sentencia de 12 años de prisión derivó de actuaciones judiciales sustanciadas en la circunscripción cordillerana, donde se acreditó la autoría del acusado en los delitos denunciados.

Los ataques investigados se consumaron en el lapso temporal comprendido entre abril de 2015 y el 14 de agosto de 2020, teniendo como escenarios diferentes viviendas particulares radicadas en dos localidades de la comarca cordillerana de Chubut. El proceso judicial fijó la tipificación penal de los hechos bajo la figura de abuso sexual triplemente agravado por haber mediado acceso carnal, por la condición del imputado como encargado de la guarda de las niñas y por ejecutarse contra víctimas menores de 18 años mediante el aprovechamiento directo de la convivencia.

Respecto del alcance de la condena acordada en la sede judicial, la madre de las víctimas expresó: “La pena de doce años no es nada, pero también es reparadora para mis hijas, porque sé que a partir del momento que se haga efectiva la condena él comenzará a cumplirla”. La efectivización del cumplimiento carcelario del fallo quedó sujeta a las disposiciones operativas del sistema penitenciario provincial. (Agencia OPI Chubut)