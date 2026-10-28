Apelan el sobreseimiento de Javier Milei en la causa Libra

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Afectados por el lanzamiento de la criptomoneda $Libra apelaron la sentencia de Marcelo Martínez de Giorgi, reclamaron anular el dictamen fiscal de Eduardo Taiano y denunciaron operaciones previas por más de 13 millones de dólares.

Un grupo de inversores damnificados por la operatoria del criptoactivo $Libra presentó un recurso de apelación contra el sobreseimiento del presidente Javier Milei y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, resuelto por los tribunales federales de Comodoro Py. La presentación judicial persigue la nulidad del dictamen firmado por el fiscal Eduardo Taiano, sobre el cual el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sustentó el cierre de la causa penal por presunta estafa.

El demandante Martín Romeo, con el patrocinio letrado del abogado Nicolás Oszust, formalizó la queja procesal junto a otros dos pretensos querellantes al advertir que el sobreseimiento dictado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi “se apoya en una decisión que no está firme y que no resolvió el fondo”. El planteo desestimó que los perjuicios obedezcan a un “riesgo de mercado asumido”, al documentar que las adquisiciones masivas ocurrieron “después de un tuit presidencial cuyo contrato ya habían utilizado 74 billeteras preposicionadas”.

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El escrito técnico precisó que el pool de liquidez del activo digital inició operaciones a las 18:40 sin registrar movimientos hasta las 19:01. “En ese segundo, 74 billeteras ejecutaron 87 transacciones por unos USD 13,5 millones, 22 segundos antes de que el Presidente publicara el contrato, que hasta ese momento no era público”, puntualizó la presentación. Los denunciantes sostuvieron que los administradores de la divisa liquidaron sus posiciones de inmediato hasta acumular un total de 44.593.888 USDC en una bóveda colectora central.

La apelación cuestionó la presentación del activo como un “proyecto privado” para “incentivar el crecimiento de la economía argentina”, calificando esa afirmación como un postulado “falso” destinado a encubrir una extracción de liquidez programada con operadores internos. Los querellantes denunciaron además la existencia de contactos telefónicos directos entre el jefe de Estado y el lobbista Mauricio Novelli en los instantes previos y posteriores a la difusión del contrato en la red social X, descartando la hipótesis de una simple fluctuación bursátil.

Cuestionan el rol de Eduardo Taiano

El fiscal federal Eduardo Taiano quedó bajo impugnación directa de la querella tras haber dictaminado la inexistencia de delito con base exclusiva en un descargo remitido por la Secretaría General de la Presidencia. Los afectados argumentaron ante la alzada que la funcionaria Karina Milei afronta cargos por cohecho y tráfico de influencias por un presunto pacto de USD 1.550.000 adjudicado a Mauricio Novelli para asegurar la participación del mandatario, afirmando que dicho convenio “existió y se cumplió, con o sin firmas”.

El patrocinio de los damnificados objetó la actuación de la vindicta pública al denunciar que el representante del Ministerio Público Fiscal “actuó como abogado defensor” durante la etapa de instrucción preparatoria. “Seleccionó la prueba de antemano, dejó de producir la que podía comprometer a los imputados e interpretó sistemáticamente a favor de éstos la que sí se produjo, aun cuando esa misma prueba generaba indicios de cargo”, reprocharon en la impugnación.

El recurso planteó que homologar el informe administrativo de la Secretaría conducida por la propia imputada equivale a consagrar la exculpación por mera manifestación unilateral. Bajo estos argumentos, los accionantes exigieron anular el cierre prematuro del expediente y reactivar la producción probatoria integral en la justicia penal federal. (Agencia OPI Santa Cruz)