El Vaticano ratifica la visita del papa León XIV a la Argentina

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El Vaticano ratificó la visita del papa León XIV a la Argentina prevista para noviembre, mientras la funcionaria Emilce Cuda advirtió que el Pontífice no debe ser instrumentalizado como un referente de la oposición política.

La secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina del Vaticano, la argentina Emilce Cuda, confirmó formalmente que el papa León XIV arribará a la Argentina para cumplir una agenda oficial comprendida entre el 8 al 11 de noviembre, en el marco de una gira regional que también incluirá a Uruguay y Perú del 6 al 17 de noviembre. Las declaraciones de la funcionaria, publicadas en el diario La Nación, se conocieron luego de que la Santa Sede ratificara oficialmente el itinerario tras las evaluaciones médicas correspondientes a la intervención quirúrgica a la que fue sometido el 13 de octubre.

La secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina del Vaticano, Emilce Cuda, advirtió que el papa León XIV no debe ser ubicado en el rol de un dirigente político opositor al Poder Ejecutivo, al señalar que existe una tendencia global a depositar en la figura del Papa la representación de sectores críticos. La funcionaria de la Santa Sede sostuvo en su entrevista con el diario La Nación que el mensaje del actual pontífice se alinea con la tradición eclesiástica de conciliación y reconciliación, descartando que su visita posea una finalidad partidaria. Emilce Cuda enfatizó que ni el papa Francisco ni León XIV buscaron asumir un liderazgo político de confrontación, y subrayó que la recepción del mensaje papal en el territorio nacional dependerá de la capacidad de escucha de la comunidad católica para construir un discurso basado en el diálogo y la solidaridad social.

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Desigualdad regional y desafíos ante la transformación tecnológica

La secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina del Vaticano, Emilce Cuda, analizó el escenario regional al señalar que el papa León XIV visitará América Latina, al que calificó como el continente con mayor desigualdad económica, además de encontrarse atravesado por desastres naturales y profundas alteraciones tecnológicas. La funcionaria de la Santa Sede explicó ante el diario La Nación que el salto tecnológico cualitativo actual pone en crisis las herramientas tradicionales de organización social a nivel global. Pese a este diagnóstico sobre la coyuntura internacional, Emilce Cuda remarcó que la región conserva una condición distintiva como continente de paz y destacó las capacidades organizativas de los pueblos latinoamericanos frente a las crisis contemporáneas. (Agencia OPI Santa Cruz)