Río Grande busca auxilio tributario por caída en ventas

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(OPI TdF) – La propuesta legislativa establece créditos bancarios específicos y demanda a la administración central la transferencia de recursos del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva hacia la zona norte provincial.

El legislador Federico Sciurano presentó un proyecto de ley para reducir la carga tributaria sobre los sectores productivos de Río Grande y Tolhuin, condicionado a que los contribuyentes hayan perdido más del 25% en su facturación. La iniciativa parlamentaria exige como requisito operativo ineludible que las firmas mercantiles mantengan la misma dotación de personal registrada durante el ejercicio 2025 para acceder al beneficio estatal.

El esquema procura amortiguar el retroceso comercial derivado de la contracción en las plantas fabriles del norte fueguino. Según fundamentó el propio parlamentario, la medida replica antecedentes de asistencia económica extraordinaria: «Tal como sucedió en la pandemia con el Plan Progreso que impulsé para dar asistencia a sectores muy golpeados por la situación económica en este caso el foco está en la zona norte de la provincia. Se trata de que nadie tenga que elegir entre pagar impuestos o pagar sueldos. Quien sostiene el empleo en un momento así tiene que sentir que el Estado lo acompaña», afirmó Sciurano.

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El Banco de Tierra del Fuego abrirá líneas crediticias

El Banco de Tierra del Fuego (BTF) estructurará un programa crediticio focalizado para clientes comerciales cuya casa matriz opere formalmente dentro del ejido urbano de Río Grande. La asistencia financiera de la entidad bancaria pública exigirá a los beneficiarios sostener sin variantes la nómina de trabajadores correspondiente al período 2026 como condición de acceso y permanencia en la operatoria.

Esta línea crediticia complementa la desgravación tributaria provincial al inyectar liquidez directa en las estructuras empresariales que decidan preservar sus operaciones en el distrito fueguino.

La legislatura fueguina elevará un requerimiento formal a la Jefatura de Gabinete y al Ministerio de Economía de la Nación para redirigir asignaciones del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP) hacia Río Grande. La solicitud alcanzará a los senadores y diputados nacionales por Tierra del Fuego para coordinar las gestiones ante las autoridades federales en resguardo de la actividad fabril.

“Río Grande fue durante décadas el motor industrial y comercial de la provincia, y hoy está golpeada. Necesitamos que Nación mire a Tierra del Fuego y que nuestros representantes en el Congreso den la pelea junto a nosotros”, concluyó el legislador respecto del curso institucional que adoptará el trámite en ambas cámaras del Congreso Nacional. (Agencia OPI Tierra del Fuego)