Rada Tilly sumó equipamiento sanitario con aporte de PAE

El establecimiento sanitario municipal asiste anualmente a más de 41.000 pacientes y cuenta con infraestructura ampliada desde 2023, período en el cual incorporó nuevos consultorios, vacunatorio y digitalización en la atención.

La operadora petrolera Pan American Energy (PAE) ejecutó una entrega de equipamiento sanitario e instrumental técnico orientada al Centro de Salud “Dr. René Favaloro”, principal efector sanitario público de la villa balnearia de Rada Tilly. El parte corporativo difundido por la compañía no especificó los montos desembolsados ni las partidas presupuestarias afectadas para la adquisición de los materiales.

Detalle técnico del equipamiento y cobertura de emergencias

La remesa incluyó un lote de ocho desfibriladores destinados a la asistencia inmediata ante eventos cardiovasculares agudos y emergencias médicas en el ejido urbano. En paralelo, el establecimiento incorporó un electrocardiógrafo y un sillón ginecológico para diagnósticos en consultorio, junto con equipamiento específico para reforzar las tareas operativas en el vacunatorio municipal.

Estas incorporaciones técnicas complementan las obras de remodelación edilicia ejecutadas en 2023, período en el que la institución sumó nuevos consultorios, una sala exclusiva para el servicio de enfermería y un esquema informático para la digitalización integral de historias clínicas y turnos de pacientes.

El recinto sanitario, identificado en la comunidad bajo la denominación histórica de “La Salita”, registra una trayectoria de más de 50 años y mantiene una demanda de cobertura que supera las 41.000 personas al año. Su estructura actual abarca prestaciones en clínica médica, ginecología, pediatría, nutrición, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, terapia ocupacional, enfermería y cirugía infantil.

La recepción de los materiales fue formalizada ante la secretaria de Desarrollo Social y Salud de Rada Tilly, Laura Bersais, y la intendente municipal Mariel Peralta, en articulación con el gerente de Relaciones Institucionales de PAE para el Golfo San Jorge, Horacio García. Desde el municipio indicaron que los dispositivos se distribuirán en las áreas de guardia y atención preventiva para sostener la cobertura pública local.

El reporte corporativo no incluyó plazos para nuevas etapas de entrega de insumos ni vinculó estos aportes comunitarios a compromisos contractuales de concesión hidrocarburífera en los yacimientos de la región. (Agencia OPI Chubut)