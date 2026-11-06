Secuestraron armas y recuperaron herramientas robadas en Río Gallegos

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Un falso pedido de servicio técnico para reparar electrodomésticos derivó en un operativo judicial que permitió restituir los bienes sustraídos a la víctima e incautar dispositivos de fuego en la zona céntrica.

La Policía de Santa Cruz recuperó todos los elementos sustraídos a un trabajador de reparación de electrodomésticos e incautó tres armas de fuego durante un allanamiento realizado en Río Gallegos. El procedimiento policial tuvo lugar en una vivienda de la zona centro tras una denuncia por asalto a mano armada perpetrado en la vía pública.

La pesquisa determinó que el damnificado concurrió al sector tras recibir una falsa solicitud de servicio técnico para arreglar artefactos domésticos. Al arribar al punto indicado, una persona armada lo amenazó de forma directa con un arma de fuego para apoderarse de su bolso de herramientas de trabajo.

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La investigación preparatoria fue desarrollada por el Servicio Especial de la División Comisaría Segunda de la capital provincial para individualizar el destino de los elementos robados y dar con los autores del ilícito. Las actuaciones iniciales permitieron fundamentar el pedido de intervención judicial ante los tribunales locales.

El Juzgado de Instrucción N°2

El Juzgado de Instrucción N°2 de Río Gallegos dispuso el allanamiento del inmueble ubicado en la zona céntrica tras evaluar los elementos reunidos por el personal policial. El mandato judicial fue ejecutado de manera conjunta por integrantes del Comando de Patrullas y peritos del Gabinete Criminalístico, quienes aseguraron el perímetro de la vivienda y llevaron a cabo el registro de los distintos ambientes.

En el interior de la finca, los efectivos policiales recuperaron la totalidad de las herramientas sustraídas a la víctima durante la falsa solicitud de trabajo. Los peritos procedieron al secuestro de tres armas de fuego: una pistola calibre 9 milímetros, otra arma de fuego calibre .22 y una carabina del mismo calibre. Los elementos recuperados y el armamento incautado permanecen a disposición de la sede judicial de Río Gallegos. (Agencia OPI Santa Cruz)