ASIP extendió al 31 de diciembre la moratoria para PyMEs

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El organismo recaudador provincial fijó el 31 de diciembre de 2026 como fecha límite para que comercios, industrias y PyMEs accedan a condonaciones de intereses o financiación en cuotas.

La Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP) prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2026 el plazo para que comercios, industrias y PyMEs de Santa Cruz regularicen deudas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. La medida rige bajo la Emergencia Comercial, Industrial y PyME declarada por la Ley Provincial 3996 y quedó formalizada el 4 de noviembre mediante la Resolución 168/2026 y su rectificatoria 169/2026.

El régimen especial, creado originalmente por la Resolución General ASIP 91/2026, contempla dos modalidades de cancelación. Quienes opten por el pago al contado de la totalidad de la deuda accederán a la condonación del 100% de los intereses resarcitorios y de las multas aplicadas.

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Para los contribuyentes que elijan la financiación en cuotas, la normativa establece una reducción de intereses y multas proporcional a la cantidad de pagos seleccionados, con una tasa de interés del 25% efectivo anual. Quienes ya posean un plan aprobado bajo el esquema anterior podrán presentar una nueva solicitud para incorporar deudas vencidas entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2026, manteniendo ambos acuerdos vigentes de manera independiente.

Para acceder a la prórroga de la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP), los contribuyentes de Santa Cruz deben cumplir un circuito administrativo de dos pasos obligatorios. Primero corresponde gestionar la constancia de inclusión en la Emergencia Comercial ante el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz.

Una vez obtenido ese certificado, el interesado debe ingresar al Sistema Integral Tributario (SIT) de la ASIP para formalizar el plan de regularización de Ingresos Brutos. El organismo exige presentar allí toda la documentación respaldatoria requerida por el régimen antes del vencimiento del 31 de diciembre de 2026, fecha límite fijada por las resoluciones vigentes. (Agencia OPI Santa Cruz)