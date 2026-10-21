Vaca Muerta impulsa el récord histórico de extracción

La extracción de crudo en Argentina rozó el millón de barriles diarios en septiembre, impulsada por Vaca Muerta, mientras el superávit energético superó los USD 9.400 millones en nueve meses.

La producción de petróleo en la Argentina alcanzó un promedio de 973.700 barriles diarios durante septiembre de 2026, según los registros difundidos por la Secretaría de Energía, lo que representa un incremento del 15,5% interanual y deja al sector a solo 26.300 barriles del umbral del millón.

El volumen operado refleja el dominio absoluto de la Cuenca Neuquina, donde Vaca Muerta aporta cerca de 670.000 barriles por día —equivalentes al 71% de la extracción total nacional—, multiplicando por 11 el volumen registrado en 2018 conforme a las estadísticas oficiales del sector hidrocarburífero.

En paralelo, la producción de gas natural acumuló un promedio de 143,1 millones de metros cúbicos diarios en septiembre de 2026, evidenciando una suba interanual del 3,2%, mientras el petróleo no convencional ya representa casi el 70% del total producido en el país frente al menos del 5% verificado en 2015.

La Bolsa de Comercio de Rosario proyecta un récord histórico de extracción para 2026

De acuerdo con las proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario [BCR], la Argentina cerrará el 2026 como el año de mayor extracción de crudo de su historia, alcanzando los 54,5 millones de metros cúbicos. Este volumen previsto se ubica un 16% por encima del registro de 2025 y supera en un 11% el máximo histórico previo alcanzado en 1998.

El petróleo no convencional muestra una proyección de incremento del 28% para el presente año, contrastando de forma directa con una contracción del 4% en la extracción de yacimientos convencionales, consolidando un cambio estructural en la matriz productiva hidrocarburífera nacional.

El superávit de la balanza comercial energética trepa por mayores ventas externas

El fuerte dinamismo productivo impactó de lleno en las cuentas externas, permitiendo que la balanza comercial energética acumule un superávit de USD 9.427 millones entre enero y septiembre de 2026, lo que representa un alza del 20% en comparación con los USD 7.815 millones registrados durante el mismo período de 2025.

Las ventas externas de combustibles y energía sumaron USD 12.452 millones en los primeros nueve meses del año, con un salto interanual del 56,6% que equivale al 16,1% de las exportaciones totales del país, posicionando a los aceites crudos de petróleo como el principal producto de exportación nacional con el 11,2% de los despachos colocados en septiembre.

Estados Unidos y Chile lideran los destinos de exportación del crudo nacional

El incremento en la oferta local coincidió con tensiones geopolíticas en el estrecho de Ormuz, factor que indujo a refinadores de Japón, Corea del Sur, China y el Sudeste Asiático a diversificar sus canales de aprovisionamiento e incorporar el crudo argentino a sus cadenas logísticas internacionales.

Más allá de esta reconfiguración coyuntural de los mercados asiáticos, Estados Unidos concentró el 33,6% de los envíos externos hasta agosto de 2026 por un total de USD 2.229 millones, seguido por Chile con el 21,7% y USD 1.439 millones, consolidándose como los principales compradores del saldo exportable energético argentino. (Agencia OPI Santa Cruz)