Santa Cruz

El operativo aéreo divisa uno de los cuerpos buscados

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El hallazgo se produjo desde un helicóptero durante los rastrillajes fluviales, mientras más de 120 rescatistas con buzos tácticos y perros adiestrados mantienen la búsqueda del segundo menor en la cuenca santacruceña.

Efectivos del dispositivo de búsqueda divisaron este jueves desde un helicóptero el cuerpo de uno de los dos niños arrastrados por el agua en la zona de Palermo Aike, sobre el curso del río Gallegos. El avistamiento aéreo corresponde a uno de los hermanos de 10 y 12 años, identificados como José y Leo, quienes desaparecieron el último domingo por la tarde cuando intentaban cruzar el cauce fluvial.

En el sector, personal de salud y profesionales del área de psicología asisten a los familiares de los menores, quienes permanecen en el terreno siguiendo las maniobras. Las dotaciones operativas iniciaron de inmediato las actuaciones para concretar la recuperación del cuerpo divisado desde el aire, en tanto se coordinan las tareas para continuar el rastreo del segundo menor arrastrado por la correntada.

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El despliegue en el paraje santacruceño congrega a más de 120 personas pertenecientes a dependencias del gobierno provincial y a fuerzas de seguridad nacionales. Esta dotación integral sostiene tareas simultáneas en el agua y en las márgenes terrestres para cubrir los puntos críticos de la cuenca fluvial próxima a la capital provincial.

Las cuadrillas terrestres recorren las costas en forma paralela a los equipos náuticos para detectar cualquier indicio en la vegetación y los bancos de arena. El operativo permanece activo con el personal de rescate, las fuerzas nacionales y las dotaciones sanitarias abocadas al procedimiento fluvial en Palermo Aike. (Agencia OPI Santa Cruz)

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