Hallaron los cuerpos de los dos niños en Palermo Aike

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El operativo conjunto entre fuerzas provinciales y federales concluyó las tareas de rastrillaje en el sector de La Toma tras localizar a los dos menores de 10 y 12 años desaparecidos desde el 25 de octubre.

La Policía de Santa Cruz y el Gobierno de Santa Cruz confirmaron la localización de los cuerpos de los dos hermanos de 10 y 12 años que permanecían desaparecidos tras ser arrastrados por las aguas en Palermo Aike. El primer cuerpo fue detectado desde el helicóptero afectado a los sobrevuelos de rastrillaje, mientras que horas después personal en terreno halló al segundo menor en cercanías del puente sobre la Ruta Nacional 40.

Las actuaciones comenzaron el domingo 25 de octubre alrededor de las 16 horas, momento en que ingresó una alerta al 911 por el extravío de los niños en el sector denominado La Toma. Los dos menores se encontraban en el agua con otros dos hermanos de 14 y 15 años, quienes relataron a los efectivos intervinientes que dejaron de verlos de manera imprevista cuando la corriente del río los desplazó.

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El dispositivo desplegado en la zona ribereña contó con la labor de Bomberos, la Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional y dependencias de la administración provincial. Equipos de salud y profesionales de la psicología permanecen en el lugar asignados a la contención directa del grupo familiar durante el desarrollo de las diligencias.

Operativo de búsqueda de la Policía de Santa Cruz

La Policía de Santa Cruz concretó el rescate del segundo cuerpo durante los rastrillajes terrestres ininterrumpidos ejecutados en cercanías del puente de Güer Aike. El procedimiento se sumó a las tareas aéreas previas coordinadas por el comité provincial, las cuales permitieron el avistamiento del primer menor desde el helicóptero en el área de búsqueda fijada sobre el cauce fluvial.

Las dependencias policiales y federales mantienen el perímetro operativo mientras se desarrollan las pericias de rigor dispuestas para el retiro de los cuerpos y la verificación formal de las identidades. (Agencia OPI Santa Cruz)