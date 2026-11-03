ADOSAC definió un paro de 24 horas si no hay propuesta salarial

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El congreso docente virtual resolvió la medida de fuerza ante la falta de oferta en la negociación del 29 de octubre y exigió la aplicación de la cláusula gatillo junto a inversión edilicia escolar.

La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) determinó la realización de un paro de 24 horas en el ámbito provincial si la administración que encabeza el gobernador Claudio Vidal no presenta una propuesta salarial en la mesa de negociación paritaria convocada para el próximo lunes 9 de noviembre.

La determinación fue adoptada por el congreso docente tras sesionar de manera virtual para evaluar la audiencia paritaria del jueves 29 de octubre, instancia donde la representación del Poder Ejecutivo no formuló ofertas económicas bajo el argumento de la “situación financiera y macroeconómica”. Frente a esa postura oficial, el sector gremial demandó respuestas resolutivas y solicitó la incorporación de una cláusula gatillo, recomposición de haberes y la fijación de un cronograma para las reuniones de subcomisión laboral y comisión técnica.

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El plenario demandó además la ejecución de inversiones en materia de infraestructura escolar en los edificios educativos. Al mismo tiempo, los representantes ratificaron que el sindicato permanecerá en “estado de alerta y movilización ante la falta de respuestas concretas del Gobierno provincial a los reclamos del sector”, a la espera de las resoluciones que surjan en la discusión paritaria fijada para la próxima semana. (Agencia OPI Santa Cruz)