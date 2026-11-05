Los estatales cobrarán haberes el 6 de noviembre

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(OPI TdF) – El cronograma provincial iniciará con las pensiones RUPE, Vejez y Tarjeta Bienestar, mientras que la totalidad de la administración pública y entes descentralizados cobrará a término.

El Ministerio de Economía del gobierno de Tierra del Fuego oficializó el cronograma de desembolsos correspondiente a las remuneraciones de los agentes públicos y a las asignaciones de contención social. El esquema fijó el inicio de las liquidaciones para el 5 de noviembre, jornada en la que percibirán sus fondos los beneficiarios de los Planes y Pensiones RUPE, el régimen de Vejez y los titulares de la Tarjeta Bienestar.

Las transferencias del 5 de noviembre incluirán además a los colegios privados, a los entes autárquicos, a los distintos Poderes del Estado y a los veteranos de la Guerra de Malvinas. El dispositivo abarcará a la totalidad de las dependencias centralizadas y descentralizadas del escalafón provincial que operan en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.

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La cartera económica provincial confirmó que “los montos se encontrarán acreditados a partir de las 00 horas del viernes 6 de noviembre” para el conjunto de los agentes de la administración pública fueguina. La acreditación bancaria quedará disponible en las cuentas operativas de los trabajadores desde el primer minuto de esa jornada. (Agencia OPI Tierra del Fuego)