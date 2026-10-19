Gobierno aprueba ingreso al RIGI de proyecto hidrocarburífero

El Gobierno oficializó el ingreso de un megaproyecto hidrocarburífero al RIGI por US$ 12.240 millones, fijando un desembolso inicial obligatorio de US$ 1.527 millones y un esquema de exportación del 92% de su producción.

El Poder Ejecutivo formalizó la incorporación del proyecto Bajo del Choique-La Invernada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), previsto en la Ley 27.742, mediante la Resolución 1808/2026 publicada en el Boletín Oficial. La iniciativa, impulsada por Pluspetrol y la empresa estatal neuquina Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), contempla una asignación de US$ 12.240 millones orientada a la explotación no convencional en la Cuenca Neuquina.

El desembolso inicial exigido a las compañías se estructuró en US$ 1.527 millones en activos computables durante los primeros dos años, divididos en US$ 635 millones para el primer período y US$ 892 millones para el segundo. La normativa fijó como fecha límite el 30 de abril de 2029 para acreditar formalmente el cumplimiento de este tramo mínimo de inversión exigido por la Secretaría de Energía, el Banco Central (BCRA) y la Procuración del Tesoro.

La ejecución del plan de desarrollo se dividió en dos etapas operativas diferenciadas por plazos y montos geográficos. La primera fase, estipulada entre 2025 y 2037, demandará US$ 4.175 millones para la zona sur del área e incluirá la perforación de 206 pozos horizontales y la puesta en marcha de la infraestructura de procesamiento, mientras que la segunda etapa, comprendida entre 2026 y 2041, movilizará US$ 8.065 millones para la zona norte con 414 pozos adicionales.

El desarrollo abarca una superficie de 400 kilómetros cuadrados en el Hub Norte, donde la unión transitoria perforará un total de 620 pozos horizontales con ramas laterales de 3.300 metros en promedio agrupados en locaciones de 6 sondeos. Para el tratamiento de los hidrocarburos, el proyecto proyecta erigir cuatro plantas de producción temprana, cada una con capacidad para procesar 25.000 barriles diarios de petróleo y 3 millones de metros cúbicos diarios de gas, alcanzando un sistema instalado total de 100.000 barriles diarios de crudo y 12 millones de m³/día de gas natural.

La infraestructura de evacuación requerirá el montaje de un oleoducto de 45 kilómetros hasta la terminal Auca Mahuida y un gasoducto de 20 kilómetros vinculado a la Estación de Medición 2, complementados con acueductos, pozos sumideros para reinyección de agua, líneas de recolección y tendidos eléctricos. Con esta capacidad operativa, las firmas preén exportaciones anuales por US$ 2.300 millones, destinando el 92% de la producción total a mercados internacionales, a la par de la creación de más de 2.300 puestos de trabajo directos. (Agencia OPI Santa Cruz)