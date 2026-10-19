Total Energies presentó inversiones en Tierra del Fuego

La petrolera proyecta perforaciones en la formación Tobífera y mejoras operativas en la zona norte de la provincia para sostener la producción offshore y onshore hacia comienzos de 2027.

El gobernador Gustavo Melella recibió a directivos de Total Energies y representantes del consorcio Total Wintershall Pan American para evaluar el plan de inversiones orientado a sostener y expandir la actividad hidrocarburífera en Tierra del Fuego. El esquema empresarial contempla intervenciones técnicas sobre yacimientos actualmente en explotación y el desarrollo de nuevas oportunidades exploratorias.

Las autoridades provinciales mantuvieron el encuentro con Sergio Martín Mengoni, country chair y director general de la operadora en Argentina; Gianfranco Ungaro, director del Asset provincial; y Marcelo Reino, gerente de distrito. La ministra de Energía, Gabriela Castillo, participó en la comitiva oficial y ratificó que las líneas de trabajo comprenden tanto la producción en plataformas marinas como en bloques continentales.

Total Energies ejecutará perforaciones en la formación Tobífera

La operadora Total Energies y sus socias del consorcio Total Wintershall Pan American proyectan perforar pozos productivos en la formación Tobífera dentro del territorio fueguino. Las labores involucran tareas en áreas activas costa afuera y en tierra firme, de acuerdo con los lineamientos técnicos expuestos ante la administración provincial.

La ministra de Energía, Gabriela Castillo, confirmó la continuidad de las tareas en los yacimientos actuales y afirmó: “Esta apuesta importante de la empresa Total no solo es costas afuera, sino también en las áreas que tenemos hoy en producción, con perforaciones en Tobífera para poder tener nuevos pozos”. La funcionaria detalló además que los ejecutivos “vienen en la presentación de cada una de las líneas de inversión que se tienen adelante, con el claro objetivo de sostener el nivel de producción y ampliarlo con nuevas oportunidades exploratorias y de perforación”.

Las tareas para mejorar pozos existentes registran actividad en la zona norte de la provincia, con nuevas intervenciones previstas hacia comienzos de 2027. La cartera energética precisó que la exploración exige etapas previas antes de ingresar en fase de extracción y Castillo remarcó: “vemos con una gran satisfacción que esto esté sucediendo, porque verdaderamente son proyectos concretos, con una línea de tiempo, con plan de trabajo, con horizonte de expectativas”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)