Cristina Kirchner proyectó su regreso político para 2027

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La ex jefa de Estado, condenada a seis años de arresto domiciliario, recurrió al organismo internacional para revertir su inhabilitación perpetua y dejó abierta la posibilidad de disputar las elecciones presidenciales de 2027.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner confirmó que solicitó formalmente la intervención del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para impugnar la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos impuesta en su condena por hechos de corrupción. La ex mandataria, quien cumple seis años de arresto domiciliario en un departamento de 200 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires, concedió al diario The Washington Post su primer reportaje a un medio internacional tras la resolución judicial.

Durante la entrevista, Kirchner evaluó el escenario político para 2027, instancia en la que el presidente Javier Milei proyecta buscar la reelección, y evitó descartar una candidatura: “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”. La dirigente de 73 años trazó una comparación directa con la trayectoria de su aliado Luiz Inácio Lula da Silva, reelegido titular del Poder Ejecutivo en Brasil, quien permaneció 580 días en prisión antes de conseguir la anulación procesal de sus sentencias condenatorias.

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Cristina Fernández de Kirchner apeló a la ONU

La ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner impulsó la denuncia ante el organismo de las Naciones Unidas junto a su abogado patrocinante, Rafael Valim, bajo el argumento de que el sistema judicial argentino vulneró sus garantías de debido proceso durante el juzgamiento. Valim, ex asesor jurídico del presidente brasileño, advirtió a la prensa extranjera que la meta procesal se focaliza en rehabilitar los derechos cívicos de la expresidenta y planteó presiones institucionales si el Estado desatiende un futuro pronunciamiento: “Si Argentina no cumple, preveo una movilización social irresistible por parte del pueblo argentino”.

Kirchner negó la comisión de delitos contra la administración pública y descalificó el accionar de los magistrados del fuero penal: “Dime dónde puse el dinero. Porque, sinceramente, si lo hubiera robado, no estaría en la cárcel. Sería libre, porque habría podido comprar al sistema judicial argentino, que es corrupto”. La ex jefa de Estado relató además las recomendaciones personales que le transmitió Lula da Silva durante sus respectivos períodos de reclusión domiciliaria y penitenciaria: “Me dijo: ‘Haz ejercicio y no te deprimas’”.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió a los comicios de mitad de mandato en Estados Unidos y vaticinó un revés electoral para el Partido Republicano y el presidente Donald Trump: “Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país”. La dirigente sostuvo que un eventual resultado desfavorable para el oficialismo estadounidense podría abrir una nueva dinámica para los sectores progresistas de la región.

En el plano nacional, Kirchner vinculó el desenlace de los comicios presidenciales de 2023 con el deterioro económico producido durante la gestión de Alberto Fernández, período en el que la inflación anual trepó al 211 por ciento. Al fundamentar la derrota de la coalición que integró como vicepresidenta, reconoció un retroceso directo en la estructura sociolaboral argentina: “Se produjo un colapso en la cultura laboral”. (Agencia OPI Santa Cruz)