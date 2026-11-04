El Gobierno y el kirchnerismo polarizan por los comicios de Estados Unidos

- Publicidad -

La expresidenta celebró el desenlace de los comicios legislativos norteamericanos tras pronosticar el revés republicano, mientras el asesor presidencial Santiago Caputo cruzó a los sectores opositores y analizó el desplazamiento del voto joven.

La expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, publicó en la red social X la frase “Beautiful morning!!!” en el marco de las elecciones de medio término en Estados Unidos, luego de haber anticipado en un reportaje con The Washington Post del pasado 2 de noviembre la derrota del exmandatario Donald Trump y del Partido Republicano.

El pronunciamiento de la exmandataria, emitido a las 09:51 desde su arresto domiciliario en la calle San José 1111, formó parte de su reaparición pública tras las declaraciones concedidas a la prensa internacional, en las cuales cuestionó el funcionamiento del sistema judicial argentino y no descartó postularse como candidata en 2027 en caso de recuperar el pleno ejercicio de sus derechos políticos. A esa manifestación digital se sumó la réplica de la exintendenta del municipio bonaerense de Quilmes, Mayra Mendoza, quien difundió una imagen con la consigna “I VOTED“.

- Publicidad -

Santiago Caputo evaluó los datos electorales

El asesor presidencial, Santiago Caputo, intervino públicamente durante la madrugada para fijar la postura del oficialismo nacional ante el escrutinio legislativo norteamericano. El estratega del presidente Javier Milei aseveró en sus canales digitales que el único dato inobjetable radicaba en que celebraban el resultado electoral “el Partido Demócrata, el kirchnerismo, remanentes de la Coalición Cívica, Rusia, Irán, Hezbolá y el Partido Comunista Chino”, afirmación emitida a título personal sin validación fáctica externa.

El asesor de la Casa Rosada fundamentó su análisis del resultado electoral en los sondeos de boca de urna provistos por la cadena informativa CNN. En base a esos registros demoscópicos, Santiago Caputo puntualizó que el Partido Demócrata se impuso en el segmento de varones jóvenes blancos por una brecha de 17 puntos porcentuales, marcando un quiebre respecto de la correlación de fuerzas de 2024, período en el cual Donald Trump había obtenido en esa misma franja una diferencia favorable de 28 puntos. (Agencia OPI Santa Cruz)