Catamarca unifica sus elecciones en octubre de 2027

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El mandatario provincial defendió el régimen de incentivos con datos de recaudación minera, rechazó la postura de Máximo Kirchner y confirmó que unificará los comicios locales con la elección nacional en octubre de 2027.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, defendió el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y calificó como “un error” el planteo del diputado Máximo Kirchner de revisar los proyectos aprobados bajo esa normativa. La administración catamarqueña fundamentó su respaldo en un incremento real del 10% en la recaudación fiscal provincial, asociado al dinamismo del empleo formal y los despachos mineros.

El gobernador Raúl Jalil precisó en declaraciones a Radio Mitre que la provincia registra inversiones mineras ejecutadas y comprometidas por aproximadamente 10.000 millones de dólares. Según las previsiones oficiales de la gobernación, el yacimiento Bajo de la Alumbrera iniciará sus exportaciones de cobre durante el transcurso de 2027, consolidando el flujo de divisas y regalías en el distrito andino.

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El mandatario provincial sostuvo que “el peronismo tiene que cambiar la agenda” a través de una mirada orientada al federalismo productivo y al arribo de capitales privados. Asimismo, ratificó el esquema de articulación institucional que mantiene con la Casa Rosada luego de la visita oficial cursada por el presidente Javier Milei a la provincia, descartando incidentes contra la comitiva nacional al señalar que “al Presidente lo han atendido muy bien”.

El gobernador catamarqueño descarta desdoblar elecciones

El titular del Ejecutivo provincial, Raúl Jalil, confirmó que Catamarca no instrumentará un desdoblamiento de los comicios locales y convocará a las urnas de manera unificada con el calendario federal. “Nosotros vamos a llamar a elección en octubre, igual que la nacional”, aseveró la autoridad provincial, al tiempo que cuestionó la vigencia de las elecciones primarias abiertas al advertir que “no contribuyeron a fortalecer los partidos políticos”.

El dirigente provincial remarcó que cualquier reforma sobre el mecanismo de las primarias requerirá un acuerdo “de mucho consenso” con el conjunto de las gobernaciones del interior. En el plano electoral personal, descartó competir por una nueva reelección ejecutiva tras computar ocho años como jefe comunal de San Fernando del Valle de Catamarca y ocho años en la gobernación, difiriendo la definición sobre una postulación legislativa u otro cargo público para el primer semestre del próximo año. (Agencia OPI Santa Cruz)