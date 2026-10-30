Río Grande reclama 18.000 millones de pesos a la provincia

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(OPI TdF) – El incremento de 2.000 millones de pesos en tres semanas complica el sostenimiento de servicios esenciales y la discusión paritaria, mientras la intendencia descarta un quiebre institucional con la gobernación.

El intendente Martín Perez reiteró el reclamo formal ante el gobierno provincial por el retraso en el giro de fondos coparticipables adeudados al Municipio de Río Grande, cuyo pasivo acumulado alcanza los 18.000 millones de pesos. La administración local confirmó que el monto adeudado experimenta incrementos mensuales que comprometen la programación operativa de la ciudad.

La retención financiera registró un salto de 2.000 millones de pesos en el transcurso de las últimas tres semanas, situación que impacta en los cálculos presupuestarios locales. Perez aclaró que la merma de transferencias no impedirá el pago de salarios a los trabajadores municipales en tiempo y forma, aunque reconoció que el escenario económico resiente la negociación salarial con el personal comunal.

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El Municipio de Río Grande

El intendente Martín Perez advirtió que el retraso en el giro de fondos perjudica el funcionamiento del Municipio de Río Grande en áreas esenciales. La falta de partidas afecta de forma directa el esquema de transporte público subsidiado y la provisión de agua potable en la ciudad.

Sobre la afectación de los servicios comunales, Perez argumentó: “¿Cómo vamos a potabilizar el agua si no tenemos recursos? ¿Cómo vamos a sostener el transporte público, por ejemplo, con un boleto subsidiado como el que tenemos si no contamos con los recursos?”. El mandatario comunal reconoció la caída de ingresos en el distrito provincial pero objetó la distribución hacia la comuna: “Sabemos que la provincia ha recibido menos recursos, eso no se discute, pero decimos que de esos recursos que se recibieron, han distribuido menos de los que corresponden a Río Grande”.

Frente al reclamo de fondos, Perez ratificó su postura pública: “por más que algunos se enojen, se ofendan o digan cualquier cosa, a mí no me interesa lo que puedan llegar a decir de mí por reclamar los recursos que le corresponden a nuestra ciudad”. El intendente descartó abrir un conflicto institucional con la administración del gobernador Gustavo Melella y exigió regularizar el giro financiero adeudado a la ciudad. (Agencia OPI Tierra del Fuego)