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(Por: Rubén Lasagno) – La dolorosa pérdida de los dos niños que fallecieron ahogados en Palermo Aike enluta a todo Santa Cruz, pero fuera del incomparable trance que sufre la familia, padres, abuelos y el irremediable impacto que ocasiona en los corazones de cualquier ser humano un hecho de esta naturaleza, coexisten con los hechos, algunas actitudes humanas deplorables y más deplorable aún cuando provienen del sector político y de autoridades que tienen la obligación de actuar con honestidad y dedicación, sin filtrar en medio de la desgracia, la politiquería barata, de baja intensidad y del egoísmo humano, tan proclive a hacer de todos nosotros grandes héroe, como cometer las más repudiables bajezas que nos muestran como los más miserables.

No voy a profundizar en los hechos que son de conocimiento público y los medios de comunicación local han abundado en los escabrosos y tristes detalles de la angustiante búsqueda por cinco días que llevaron a cabo las fuerzas vivas, ante el dolor inconmensurable de los padres y abuelos de los chiquitos. Me voy a detener si, en las últimas horas del rastrillaje, en la comunicación oficial y encuentro de los cuerpos, basándome en mis fuentes en el gobierno, en la policía, en colegas que aportaron data que corroboré personalmente y una información producida por un medio local en las primeras horas de la mañana de ayer.

Hasta el miércoles a la tarde, la búsqueda seguía por tierra agua y aire (con buzos, en superficie con personal y drones), cerrando la jornada de ese día con el anuncio de que el gobierno provincial recibiría un helicóptero de una petrolera para sumarse a la búsqueda aérea y en el comunicado oficial el gobierno destacaba un título que señalaba “Por gestión del gobernador se incorpora un helicóptero al operativo de búsqueda de dos jóvenes”. Muy importante que todos no enteremos que quien había gestionado la máquina fue el gobernador, no sea cosa que alguien pensara que Claudio Vidal “no se estaba ocupando del tema” (¿?). Paralelamente, culminado el día miércoles 28 el gobierno publicó otro informe donde citaba a Pedro Luxen cerrando la jornada y señalaba “Hoy se pudo tener certeza del punto cero y eso es muy importante”.

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La politización del dolor, los malditos egos y las dudas sobre aquellos de los que no deberíamos dudar

Alrededor de las 21:30 del mismo miércoles, una alta fuente gubernamental le envió un mensaje de texto al colega Hugo Moyano de Radio News, que escuetamente le decía “Encontramos el cuerpo de uno de los chicos”.

Una hora y media después otra fuente de OPI Santa Cruz, nos corroboraba la misma información vía telefónica.

Todos esperábamos la comunicación oficial del hallazgo cerca de la medianoche del miércoles, pero la misma nunca llegó.

En la mañana de ayer jueves 29 el gobierno emitió un comunicado escueto titulado “Urgente: divisaron desde el helicóptero uno de los cuerpos de los hermanitos desaparecidos”, sin determinar la hora del hallazgo.

En un medio de comunicación de la ciudad, transcribieron la información alrededor de las 9 de la mañana de ayer (jueves) pero con el agregado del medio que indicaba que el cuerpo había sido encontrado en horas de la noche del día miércoles 28.

Llamativamente poco tiempo de publicada, la nota fue modificada y el momento del hallazgo (la noche del miércoles) fue quitado de la nota, modificando el párrafo inicial. Pocas horas después, en la misma mañana de ayer jueves, el aparato de comunicación oficial lanzó un segundo mensaje con el encuentro del cuerpo del segundo hermanito.

El gobierno, el mismo día jueves 29, lanzó un informe que decía “Quinto día – Palermo Aike: Vidal supervisó el inicio de una nueva jornada de búsqueda de los dos hermanos”. Esa misma mañana desde el helicóptero divisaron el cuerpo del primer niño, quien estaba en cercanías del lugar donde se había lanzado al agua y horas más tardes su hermano fue hallado en cercanías del puente de Guer Aike aproximadamente a 8 kms de allí.

Las dudas

Teniendo en cuenta lo que hemos relatado, en función del hallazgo del primer cuerpo en horas de la noche del miércoles (según las fuentes y a la mañana del jueves según el gobierno), la información que incluyó la nota del diario local, la cual luego fue borrada y el hallazgo del primer niño temprano de ese mismo día, cuando el Gobernador Vidal llegó en helicóptero, todo hace pensar que las autoridades habrían esperado el arribo del gobernador para hacer el primer anuncio. De ser así, cosa que aún no ha desmentido el gobierno, estaríamos ante un uso político atroz de la tragedia.

Desde adentro del operativo las fuentes le señalaron a OPI “Anoche miércoles se quedaron vigilando la zona donde luego fue encontrado el primer chico y se quedó allí el Superintendente de Seguridad de la provincia. A la mañana temprano llegó el helicóptero el gobernador y poco después encontraron al nene” y agregó “El piloto del helicóptero quiso impedir que Vidal llevara al papá del nene, porque podría darle una crisis de nervios y poner en peligro el vuelo o tendrían que volver de inmediato. El gobernador se negó y tengo entendido que el señor tuvo una crisis de nervios abordo, como lo dijo el piloto”.

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, no participó del operativo de búsqueda, aunque puso a disposición personal municipal. El intendente el día 27 de octubre tenía cosas más importantes, como “ir a tocar el bombo” al mausoleo de Néstor Kirchner en el cementerio local por el aniversario de su muerte, limitándose a emitir escuetos mensajes de solidaridad con la familia y cosas que se estilan en los protocolos oficiales en estos casos.

OPI Santa Cruz y News están trabajando fuertemente para determinar exactamente qué hizo tanto el gobernador como el intendente de la ciudad, ante una tragedia que movilizó a muchos, insumió cinco días de arduo trabajo y más de un centenar de personas y medios y el último día, desde un helicóptero pedido por el gobernador a una petrolera amiga, se divisó el cuerpo del niño de 12 años prácticamente en el lugar donde se habían lanzado al agua y su hermanit,o en cercanías del puente. La pregunta que nos hacemos es ¿Qué tan efectivo fue el rastrillaje con perros y personal en superficie si los chicos habían quedado en zona y pudieron ser detectados desde el aire?.

Como sea, lo único que no se puede creer ni entender, son los puntos oscuros de este relato donde los principales responsables de dar respuestas, están más preocupados por resaltar los esfuerzos oficiales y remarcar la épica del gobernador, que por explicar las razones.

Una vez más el gobernador Claudio Vidal queda inmerso en esta “mimetización” que hace de todas las actividades donde interviene su gobierno. Una costumbre horrible de un hombre con un ego exacerbado y un coro de medios pagos que, partiendo de un aparato de comunicación oficial sin profesionalismo ni cuidado de las formas, trata de imponer la figura del mandatario como un “super héroe” en cada oportunidad que puede, aún en situaciones tan dolorosas y trágicas como la muerte de estos dos niños y una resalta una empatía ausente a la que le gana el relato político, la necesidad de plantear que el gobernador está en todo y que la vida sigue… para algunos. (Agencia OPI Santa Cruz)