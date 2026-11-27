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(OPI Chubut) -Efectivos de la División Policial de Investigaciones detectaron con un dron térmico la fuga de Brian Emanuel Muñoz Huenchullán durante seis allanamientos simultáneos en tres barrios de la ciudad.

La Policía del Chubut concretó en Trelew la recaptura de Brian Emanuel Muñoz Huenchullán, sobre quien pesaba un pedido de captura y detención vigente vinculado al homicidio de Rodrigo Colihuinca. El operativo estuvo a cargo de la División Policial de Investigaciones (DPI) de Trelew, con apoyo del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y Justicia del Chubut.

Según el reporte oficial emitido recientemente, las diligencias se originaron en una investigación por un robo agravado por el uso de arma de fuego cometido el pasado 19 de noviembre, alrededor de las 22:45, en una vivienda de calle Paraguay. En ese episodio, el sospechoso habría ingresado al inmueble, reducido y atado a la víctima bajo amenazas con un arma de fuego para sustraer una suma de dinero cuyo monto no fue precisado en el parte y otros elementos, retirándose luego en bicicleta.

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Para avanzar en el esclarecimiento de ese asalto, los investigadores ejecutaron de manera simultánea seis órdenes de allanamiento y registro domiciliario a partir de las 6:00 de la mañana. Los procedimientos se desplegaron en los barrios INTA, Moreira 3 y Moreira 4, donde los agentes secuestraron teléfonos celulares y una cadena colgante perteneciente al damnificado.

Vigilancia con dron térmico

Durante el despliegue en Trelew, la División Policial de Investigaciones montó un dispositivo de vigilancia con un dron térmico sobre las inmediaciones de uno de los inmuebles allanados, ubicado en calle Los Altares, en el barrio INTA. Con esa tecnología, los efectivos de la Policía del Chubut observaron la salida de un hombre en motocicleta desde la vivienda vigilada y lograron identificarlo como Brian Emanuel Muñoz Huenchullán.

Al advertir la presencia de los uniformados, el sospechoso inició una fuga en dirección al centro de Trelew, con rumbo hacia la Ruta Provincial Nº 25. Tras recorrer aproximadamente 25 cuadras, perdió el control de la motocicleta y fue aprehendido por el personal policial en la intersección de la avenida Ciudad de La Plata y 26 de Noviembre Norte.

Situación procesal tras la detención

Luego de su aprehensión en la vía pública, Brian Emanuel Muñoz Huenchullán quedó alojado de manera preventiva en dependencias de la Comisaría Seccional Segunda de Trelew. Las actuaciones policiales vinculan al detenido tanto con la causa por el robo agravado ocurrido en calle Paraguay como con el requerimiento judicial previo por el crimen de Rodrigo Colihuinca.

El detenido permanece en esa dependencia policial de la Policía del Chubut a la espera de la correspondiente audiencia de control de detención ante la Justicia, instancia en la que no se precisó aún fecha ni horario de realización. (Agencia OPI Chubut)