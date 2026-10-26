Chubut activa la Planta Holdich con inversión de $61.830 millones

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(OPI Chubut) – La infraestructura habilita 12.500 factibilidades en 25 localidades de tres provincias patagónicas tras el bloqueo vigente desde 2022. El repago de los créditos bancarios se trasladará al cargo fijo de la boleta mediante consulta pública.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, junto a su par de Río Negro, Alberto Weretilneck, y de Neuquén, Rolando Figueroa (de forma remota), inauguró en un reporte oficial emitido recientemente la Planta Compresora Holdich en Comodoro Rivadavia. La obra demandó una inversión superior a los $61.830 millones para completar la repotenciación del Sistema Cordillerano-Patagónico y restituir el acceso al gas natural en 25 localidades de las tres jurisdicciones.

En los hechos, la operadora Camuzzi Gas del Sur S.A. mantenía suspendidas las nuevas conexiones domiciliarias desde 2022 por la saturación de los más de 1.700 kilómetros de cañerías que abastecen a 124.500 familias. El reporte oficial consigna el monto global superior a los $61.830 millones (y referencias discursivas de Torres a más de $60.000 millones) aportados mediante bancos provinciales y el sector privado, aunque no detalla el desglose específico por provincia ni las tasas de interés pactadas.

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El plan de repotenciación ejecutado junto a Camuzzi Gas del Sur S.A. libera un cupo total de 12.500 factibilidades de conexión en la región, sobre las cuales ya se ejecutaron 4.420 altas de nuevos usuarios. En rigor, el esquema de financiamiento acordado desde 2024 entre los ejecutivos provinciales, las entidades bancarias y la distribuidora prevé que el costo de las obras sea cubierto mediante la Resolución 575/2026, cuyos mecanismos de consulta pública avanzan para aplicar un cargo adicional sobre el componente fijo de la tarifa de los usuarios.

Respecto a la parálisis previa de la red, Alejandro Macfarlane sostuvo: “Desde 2001 hasta la fecha, lo que ocurrió fue que las compañías no tenían recursos ni financiamiento para ampliar las redes, pero las cosas cambiaron y pudimos hacer estas obras“. El directivo de Camuzzi Gas del Sur S.A. advirtió sobre la falta de crédito a tasas bajas en el país y precisó que el padrón nacional pasó de 4 millones de clientes entre 1995 y 1996 a 8 millones hacia principios de 2002, alcanzando los 9 millones en la actualidad.

Cronograma de obras en municipios de Chubut

La rehabilitación del Sistema Cordillerano-Patagónico se estructuró en tres etapas técnicas verificadas entre 2025 y 2026, con impacto directo en los municipios representados en el acto por los intendentes Othar Macharashvili (Comodoro Rivadavia), Mariel Peralta (Rada Tilly), Sebastián Balochi (Sarmiento), Gustavo Loyaute (Río Mayo), Ariel Molina (Corcovado), Micaela Bilbao (Lago Blanco), Patricia Tapia (Aldea Beleiro), Miguel Mongilardi (Alto Río Senguer) y Rubén Osvaldo Calpanchay (José de San Martín).

El plan técnico comprendió la interconexión con el Gasoducto General San Martín finalizada en 2025 tras dos décadas sin avances, el montaje de las plantas compresoras de Alto Río Senguer y Gobernador Costa culminado en abril de 2026 con préstamos de bancos provinciales, y la puesta en marcha de la Planta Compresora Holdich. En la práctica, la factibilidad liberada permite proyectar la cobertura del 100% de las familias en Corcovado, iniciar la obra del nuevo hospital de Lago Puelo y sumar 500 nuevas conexiones en Esquel en menos de un año, adicionales a las más de 450 habilitadas en el último año y medio.

Durante la inauguración, Ignacio Torres afirmó que en menos de un año y medio más de 3.800 familias chubutenses estarán conectadas a la red de gas a partir del traslado de los equipos de compresión que permanecían inactivos en la provincia de Santa Fe. El mandatario provincial contrastó el costo del servicio por red frente al gasto de entre $500.000 y $700.000 mensuales que afrontan los hogares cordilleranos para calefaccionarse a leña.

Al recordar su paso por el Congreso, Ignacio Torres declaró: “Cuando era diputado nacional, me parecía algo impensado que esas plantas de compresión que se estaban oxidando en un galpón en Rosario vinieran para la provincia, mientras Chubut era noticia porque, en pleno invierno, las escuelas tenían que cerrar porque no tenían presión de gas“. Asimismo, aseguró que no se volverán a autorizar loteos sin servicios en la Comarca Andina y agregó: “Hay obras como esta que tal vez no son tan visibles, pero son las que más falta hacen“.

Por su parte, Alberto Weretilneck destacó que la Patagonia aporta el 90% del gas del país y valoró la operatoria financiera con los bancos y Camuzzi Gas del Sur S.A., mientras que Rolando Figueroa remarcó en su mensaje grabado la finalización de un gasoducto postergado durante más de una década. El proceso administrativo continúa ahora bajo la instancia de consulta pública de la Resolución 575/2026 para instrumentar el recargo sobre el abono fijo de las facturas del servicio. (Agencia OPI Chubut)