Asaltaron un comercio en Pico Truncado y realizan allanamientos en Trelew

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(OPI Chubut) – Efectivos de la División Policial de Investigaciones y fuerzas santacruceñas ejecutaron operativos simultáneos para ubicar a cuatro sospechosos armados que sustrajeron sumas en moneda nacional y extranjera de un local comercial.

La Policía del Chubut, en un operativo conjunto con la Policía de Santa Cruz y la División Policial de Investigaciones (DPI), ejecutó tres allanamientos simultáneos en la ciudad de Trelew durante la jornada de este miércoles. El procedimiento fue ordenado en el contexto de una investigación interjurisdiccional orientada a ubicar a los responsables directos de un asalto a mano armada cometido contra un establecimiento comercial en la localidad santacruceña de Pico Truncado.

El hecho delictivo bajo pesquisa judicial tuvo lugar durante el mes de septiembre en las instalaciones del comercio Especias Agustín, emplazado en el barrio Gobernador Gregores de la mencionada ciudad de Santa Cruz. De acuerdo con los datos documentados en las actuaciones preliminares, cuatro hombres con armas de fuego y los rostros cubiertos irrumpieron en el local y se llevaron dinero en efectivo, compuesto por montos en pesos y en dólares. El parte oficial no detalla la cifra total sustraída ni especifica imputaciones individuales en esta etapa.

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Las tres medidas judiciales desplegadas de manera paralela en Trelew forman parte de las diligencias conjuntas entre ambas fuerzas policiales para esclarecer el atraco y dar con los cuatro sospechosos armados. El expediente y los elementos recabados en los domicilios allanados continúan bajo la órbita de los juzgados intervinientes, a la espera de resoluciones que determinen el curso de la causa penal. (Agencia OPI Chubut)