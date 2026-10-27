WAN-IFRA exige a Meta frenar el rastreo masivo de medios digitales

- Publicidad -

Entidades que agrupan a más de 20.000 medios en 120 países intimaron a Mark Zuckerberg y denunciaron ante reguladores de Europa y Reino Unido la cláusula que autoriza recopilar artículos sin pago.

La Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA) y la News/Media Alliance (NMA) de Estados Unidos exigieron a Meta suspender las nuevas condiciones comerciales que entrarán en vigor el 30 de octubre. Las organizaciones denunciaron que la disposición autoriza a la corporación tecnológica a rastrear y extraer contenidos de los sitios web periodísticos como requisito obligatorio para utilizar cuentas comerciales en Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y Threads.

El reclamo global se formalizó en dos misivas enviadas a la cúpula de la compañía. WAN-IFRA, que representa a 20.000 editores de 120 países, remitió una carta al director de Asuntos Globales de Meta, Joel Kaplan, firmada por su presidenta, Ladina Heimgartner; la presidenta del Comité de Directores de Asociaciones Miembro, Irene Lanzaco, y el consejero delegado, Stig Ørskov.

- Publicidad -

«El periodismo no es una materia prima que se recoge como condición para estar presente en una plataforma», afirmó Heimgartner, quien recordó que la empresa ya firmó acuerdos de pago con varios medios y no puede utilizar sus términos de servicio para obtener ese valor gratis del resto. Lanzaco advirtió que para muchas redacciones locales e independientes las redes Facebook y WhatsApp constituyen la vía para llegar a sus comunidades, por lo que marcharse no es una opción.

News/Media Alliance intima a Mark Zuckerberg en Estados Unidos

La presidenta y directora ejecutiva de News/Media Alliance, Danielle Coffey, dirigió una carta abierta al director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, en representación de más de 2.000 editores de Estados Unidos. Coffey exigió una respuesta pública antes del 26 de octubre y advirtió que los medios asociados no considerarán aceptadas las cláusulas y se reservarán el derecho de iniciar acciones legales.

Las condiciones comerciales, reveladas por Nieman Lab el 15 de octubre, facultan a la plataforma a emplear herramientas automatizadas y credenciales de prueba para acceder a las webs vinculadas y recopilar sus actualizaciones sin opción de rechazo. Aunque Meta eliminó el 16 de octubre la palabra «entrenar» tras recibir críticas, especialistas legales consultados por Nieman Lab y WAN-IFRA sostuvieron que el texto permite usar los artículos para desarrollar productos comerciales y servicios de inteligencia artificial generativa.

“Los editores de noticias se verán obligados a poner su valioso contenido periodístico al servicio del desarrollo de productos que podrían competir con ellos por lectores y anunciantes, bajo presión y sin recibir compensación alguna”, sostuvo Coffey. En la misma jornada, la directora del Centro de Medios y Gobernanza Digital (CMDG) del Open Markets Institute, Courtney Radsch, instó a los reguladores estadounidenses a intervenir de inmediato. “Si Meta logra imponer estas condiciones, todas las grandes empresas tecnológicas dominantes tendrán un modelo para hacer lo mismo”, advirtió Radsch.

WAN-IFRA exige cinco reformas contractuales y cuestiona el sistema Meta One

La Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA) presentó cinco exigencias directas a Meta para desactivar el conflicto antes del 30 de octubre. El pliego reclama suspender el rastreo sobre la prensa, eliminar el derecho a crear credenciales de prueba que sorteen muros de pago, hacer vinculantes en el contrato el archivo robots.txt y las reservas de derechos legibles por máquina, excluir el uso de textos periodísticos para sistemas de inteligencia artificial sin licencia y permitir el rechazo de la cláusula sin perder las herramientas comerciales.

“Los editores están dispuestos a trabajar con las empresas de IA, incluida Meta, con condiciones claras y una compensación justa“, señaló Stig Ørskov, quien pidió a la compañía integrarse al marco negociador de la SPUR Coalition en lugar de imponer condiciones unilaterales. En forma paralela, Danielle Coffey reclamó definir qué productos usarán el material extraído, establecer un mecanismo de consentimiento independiente y transparentar los rastreadores automatizados empleados.

WAN-IFRA también objetó el despliegue de Meta One, el nuevo servicio de suscripción de la tecnológica. Este sistema impone límites progresivos que obligan a las páginas de Facebook a pagar una tarifa para publicar más de dos enlaces al mes hacia sus propios sitios web, mientras la plataforma reclama acceso gratuito a esos mismos portales. La entidad mundial exigió un compromiso escrito de exclusión duradera para los medios de cualquier tamaño, junto con verificación y protección gratuitas contra la suplantación.

La organización británica sin fines de lucro Movement for an Open Web (MOW) presentó denuncias formales contra Meta ante la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA) y la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea. La entidad calificó las condiciones como “injustas” y “abusivas”, tras la solicitud de la News Media Association británica para pausar la medida.

“Las condiciones entrarán en vigencia dentro de pocos días y, una vez que eso ocurra, el daño ya estará hecho: no se puede revertir la extracción de contenido que ya se realizó”, señaló el cofundador de MOW, Tim Cowen. Las presentaciones se concretaron luego de que el director ejecutivo de Mercados Digitales de la CMA, Will Hayter, informara en una sesión parlamentaria el envío de una carta a Meta y la programación de una audiencia con la empresa.

En la Unión Europea, la Asociación Europea de Editores de Revistas (EMMA), la Asociación Europea de Editores de Periódicos (ENPA), el Consejo Europeo de Prensa (EPC) y News Media Europe (NME) solicitaron medidas cautelares a la Comisión Europea por la vulneración de la Ley de Mercados Digitales. La Asociación Alemana de la Prensa Libre y la Asociación Federal de Editores Digitales reclamaron en Alemania frenar la medida hasta completar una revisión exhaustiva, mientras que en España la Asociación de Medios de Información (AMI), que agrupa a más de 100 medios, respaldó el bloqueo al señalar que “la innovación tecnológica y el desarrollo de la inteligencia artificial no pueden avanzar a costa de los derechos de los creadores de contenido ni de la viabilidad económica del periodismo profesional”. (Agencia OPI Santa Cruz)