Bolivia declara la emergencia nacional por El Niño

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El gobierno boliviano oficializó el auxilio presupuestario y operativo ante la falta de precipitaciones que impacta al sector productivo, sumando el despliegue de personal técnico, fuerzas de seguridad y soporte internacional.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, declaró la emergencia nacional mediante un decreto supremo formalizado recientemente para mitigar los impactos derivados del fenómeno climático de El Niño. La disposición gubernamental autoriza el desembolso de recursos económicos y la asignación de personal técnico para intervenir ante la escasez hídrica y prevenir contingencias por inundaciones en distintas regiones del territorio boliviano. La medida habilita la coordinación administrativa directa con organismos de cooperación internacional, gobernaciones y alcaldías con el propósito de asistir a los distritos más vulnerables.

El mandatario boliviano Rodrigo Paz confirmó que 63 comunidades rurales ya sufren graves perjuicios por el déficit sostenido de precipitaciones y fueron clasificadas formalmente bajo condición de sequía. La administración central dispuso el aprovisionamiento inmediato de agua y suministros para la actividad agropecuaria frente al deterioro de las condiciones operativas en las zonas productoras. “Sabemos que hay familias que van a sufrir la necesidad de agua, necesidad de forraje, por ejemplo, para el ganado, o una serie de acciones para todo el sector productivo del país”, advirtió la máxima autoridad del Estado respecto a las consecuencias directas sobre la economía agraria.

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La presidencia de Bolivia alertó que diversas regiones del país deben organizar esquemas de prevención temprana ante la posibilidad de afrontar inundaciones severas durante los próximos meses. Conforme a las previsiones oficiales, el plan de contingencia estatal procura intervenir con antelación para neutralizar los daños en la infraestructura comunitaria y evitar que las pérdidas materiales alcancen dimensiones mayores. “He firmado un decreto de emergencia nacional por el fenómeno de El Niño”, puntualizó Paz al justificar la activación inmediata de los mecanismos de asistencia estatal.

Rodrigo Paz coordina auxilio con las Fuerzas Armadas

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, convocó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana para colaborar en las tareas territoriales junto a los gobiernos subnacionales. La estrategia gubernamental incluye el auxilio técnico de entidades multilaterales y países cooperantes para reforzar la cobertura logística en las zonas de mayor riesgo. “Este será un fenómeno que tendrá golpes muy duros en sequía e inundaciones y necesitamos la cooperación de todas las instituciones, gobernaciones, alcaldías, pero especialmente del boliviano y la boliviana”, afirmó el mandatario.

El Poder Ejecutivo boliviano ratificó que el envío de fondos y el trabajo conjunto buscan romper el esquema de respuesta tardía adoptado en ciclos climáticos anteriores. “A diferencia de otros años que esperábamos a que llegara este golpe del medio ambiente, nosotros hemos asumido una decisión con la cooperación internacional y con los esfuerzos nacionales para asumir los recursos económicos y humanos”, remarcó el jefe de Estado boliviano. El gabinete nacional dispondrá equipos de especialistas para el seguimiento permanente en las poblaciones damnificadas. (Agencia OPI Santa Cruz)