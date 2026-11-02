Estados Unidos confirma nueve muertos en siniestro aéreo

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La aeronave ejecutiva se precipitó más de ocho kilómetros en un minuto tras reportar severo engelamiento durante una tormenta, activando peritajes técnicos federales para esclarecer el siniestro en las inmediaciones de una autopista.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó que las nueve personas a bordo de un avión Learjet 60 murieron al estrellarse la aeronave en un sector residencial próximo a Cresthaven, en el estado de Florida. El siniestro ocurrió a las 12:50, hora del este, según despachos oficiales emitidos recientemente por el funcionario, cuando el vuelo procedente de Austin, Texas, se dirigía hacia las Bahamas en medio de condiciones meteorológicas adversas.

La aeronave Learjet 60 atravesó una fuerte celda de tormenta minutos previos a comenzar su descenso descontrolado hacia el suelo de Florida. Los registros de comunicaciones de radio captados por la plataforma LiveATC.net constataron que desde la cabina se advirtió la presencia de turbulencia moderada y acumulación de hielo sobre la estructura del avión antes de declararse la emergencia operativa. Momentos después de emitir el alerta a los controladores de tráfico aéreo, el aparato cayó alrededor de 8,2 kilómetros en el transcurso de un minuto.

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Testigos y registros en video del siniestro captaron al birreactor cayendo en picada desde el cielo hasta transformarse en una enorme bola de fuego sobre el terreno. El impacto provocó un cráter en las proximidades de una carretera importante en Cresthaven, mientras las autoridades locales mantenían bajo reserva si se registraron personas heridas en tierra al momento de la colisión.

Sean Duffy activa la intervención de la FAA y la NTSB en Florida

El secretario de Transporte Sean Duffy anunció que la Administración Federal de Aviación enviará una delegación de peritos técnicos a Florida para intervenir en el sitio del desastre. El despliegue de inspectores federales tiene como objetivo respaldar las indagaciones oficiales encabezadas por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, organismo que determinará las fallas mecánicas o contingencias ambientales que provocaron el desenlace fatal. El funcionario gubernamental calificó el hecho como una “horrible tragedia” y ratificó en sus canales institucionales que “las nueve personas a bordo murieron” tras el impacto.

Los reportes de medios locales confirmaron la presencia de tormentas dispersas en la zona geográfica del accidente al momento en que la aeronave completaba su trayecto hacia el Caribe. Las autoridades de aviación civil concentran los relevamientos preliminares sobre la trayectoria del vuelo iniciado en la ciudad de Austin, mientras los equipos de emergencia continúan las tareas periciales en el área residencial afectada. (Agencia OPI Santa Cruz)