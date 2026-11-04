Demócratas aseguran el control del Congreso de Estados Unidos

- Publicidad -

La obtención del umbral de 51 escaños en la Cámara Alta y la ventaja en la Cámara Baja quiebran bastiones republicanos históricos, de acuerdo con proyecciones de agencias electorales.

El Partido Demócrata obtuvo el control del Senado de los Estados Unidos tras imponerse en contiendas decisivas y aseguró el mando de ambas cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de mandato. La confirmación parlamentaria surgió de los cómputos de la agencia de pronósticos Decision Desk HQ, ratificados este miércoles por los reportes de la agencia The Associated Press.

La correlación de fuerzas previa en la Cámara de Representantes mantenía al Partido Republicano con 218 escaños frente a 214 bancas demócratas, además de un legislador independiente y dos vacantes generadas tras dimisiones registradas durante 2026. Con el umbral fijado en 218 asientos para alcanzar el quorum mayoritario, los demócratas requerían una ganancia neta de tres lugares para recuperar la conducción. Estimaciones adicionales provistas por la cadena NBC señalaron que la bancada demócrata podría sobrepasar los 250 escaños, alterando el balance de poder del cuerpo legislativo.

- Publicidad -

El Partido Demócrata quiebra bastiones en el Senado estadounidense

El Partido Demócrata alcanzó el umbral determinante de 51 escaños en el Senado de los Estados Unidos, superando el esquema previo donde los republicanos conservaban una correlación favorable de 53 a 47. El avance requería capturar cuatro bancas netas para desplazar a la bancada opositora. Medios de prensa internacionales citados en un reporte de la agencia Xinhua catalogaron la jornada legislativa bajo los términos de “ola azul” y “tsunami azul” ante la magnitud de los cambios registrados en distritos considerados infranqueables.

Los resultados electorales verificaron triunfos demócratas en distritos de Carolina del Norte, Carolina del Sur, Kansas, Maine, Ohio y Texas. La variación territorial cobró relevancia en Carolina del Sur, Texas y Kansas, circunscripciones de tradición republicana que respaldaron de manera consecutiva a Donald Trump en los tres comicios presidenciales precedentes. (Agencia OPI Santa Cruz)