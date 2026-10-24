Brasil define la presidencia entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva

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El candidato del Partido Liberal llega con 28 bancas en el Senado y 121 en Diputados, prometiendo indultar a Jair Bolsonaro el 5 de enero de 2027 mientras Estados Unidos y China disputan influencia regional.

Más de 158 millones de electores en Brasil concurrirán este domingo por segunda vez en octubre a las urnas para definir si el candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, reemplaza al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva o si el mandatario logra su continuidad en el cargo. La votación definitiva se produce tras una primera vuelta celebrada el pasado domingo 4 de octubre entre 13 postulantes, donde Bolsonaro obtuvo el 47% de los sufragios frente al 45% de Lula da Silva, en un escenario de paridad en las encuestas.

En la elección inicial de octubre, el voto nulo se ubicó como tercera fuerza estadística, mientras que los candidatos Augusto Cury, Renan Santos y Ronaldo Caiao ocuparon del tercer al quinto puesto y acumularon casi un 9% de las preferencias. La definición presidencial dependerá de la transferencia de esos sufragios, de quienes votaron en blanco o nulo y de los ausentes en la primera cita, junto con el peso de los sufragios emitidos desde el exterior, particularmente desde la Argentina, donde reside una numerosa comunidad brasileña habilitada para sufragar.

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La contienda en el país sudamericano, poseedor de tierras raras, recursos hídricos, reservas petroleras y producción agrícola a gran escala, contrapone dos esquemas de alianzas internacionales. Lula da Silva representa a uno de los pocos gobiernos de izquierda vigentes en Sudamérica, mientras que Flávio Bolsonaro, de 45 años, se alinea con las administraciones de derecha de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, todas afines al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien manifestó su preferencia por el postulante opositor aunque en un tono más moderado que el expresado por el mandatario argentino Javier Milei.

El Partido Liberal consolida su bloque en el Congreso

Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, prometió que indultará a su padre el mismo día de la asunción presidencial, fijada para el 5 de enero de 2027, en caso de imponerse en los comicios. El exjefe de Estado brasileño que gobernó entre 2019 y 2023 cumple una condena de 27 años de prisión tras ser declarado culpable por intento de golpe de Estado, fallo judicial que motivó en julio la aplicación de sanciones por parte de Washington contra el magistrado interviniente, medidas que el gobierno estadounidense levantó luego de negociar con Lula da Silva.

Para ejecutar su plan institucional, la agrupación de Bolsonaro cuenta con el respaldo numérico obtenido en los cómputos legislativos de la primera vuelta, donde el Partido Liberal aseguró 28 de las 81 bancas del Senado y 121 de las 513 butacas en la Cámara de Diputados. En la Cámara Alta, nueve de los actuales senadores de esa fuerza poseen mandato vigente hasta 2030, mientras que en la Cámara Baja el bloque sumará 24 representantes adicionales respecto de la conformación elegida en 2022.

El resultado electoral en Brasil definirá el rumbo de la política exterior frente a los Estados Unidos y China, socio comercial prioritario del país sudamericano bajo la premisa de multilateralismo defendida por Luiz Inácio Lula da Silva. Por el contrario, la administración de Donald Trump impulsa su influencia económica y militar en la región mediante la iniciativa Escudo de las Américas contra el crimen organizado, tras un período entre 2019 y 2023 en el que el gobierno de Jair Bolsonaro renunció al estatus de país en desarrollo ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) bajo la promesa incumplida de Washington de apoyar su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y otorgarle privilegios en la OTAN.

En el plano interno, la disputa por los votos decisivos se concentra en el segmento religioso, donde Bolsonaro registra ventaja, y en los más de 2,1 millones de personas que habitan las favelas del estado de Río de Janeiro, además del operativo dispuesto por la Justicia electoral de Brasil para garantizar el sufragio indígena. Ambos candidatos protagonizaron dos debates previos al balotaje y, en el cierre de la campaña, los equipos de los dos sectores presentaron maniobras para anular la postulación de su adversario sin que los tribunales electorales anunciaran resoluciones favorables. (Agencia OPI Santa Cruz)