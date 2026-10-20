León XIV reclama auxilio urgente para civiles en Oleshky

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La Santa Sede elevó gestiones directas ante Moscú y Kiev para habilitar socorro médico y rutas seguras de salida a dos mil personas incomunicadas en la margen ocupada del río Dniéper.

El Papa León XIV, líder de la Santa Sede en la Ciudad del Vaticano, dialogó este lunes con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, tras comunicarse el viernes previo con el mandatario de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, con el propósito de acordar una tregua humanitaria en Oleshky, localidad de la región de Jerson bajo control de tropas rusas.

El reporte oficial emitido por Vatican News y consignado por Noticias Argentinas puntualizó que el pontífice reiteró a ambos gobernantes la urgencia de coordinar la entrega de “alimentos y ayuda médica, así como la evacuación voluntaria y segura de la población civil”. La intervención respondió a una iniciativa del propio obispo de Roma, según ratificó el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin.

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La urbe afectada, localizada sobre la margen izquierda del río Dniéper, permanece cercada militarmente. El informe técnico del Vaticano constató que el viaducto principal hacia Jerson quedó inutilizado tras ser dinamitado en noviembre de 2022, mientras que las carreteras circundantes presentan campos de minas. Registros atribuidos a autoridades de Kiev contabilizan aproximadamente 2.000 personas confinadas en el área urbana, incluidos cincuenta niños, privadas de suministro eléctrico, agua potable, medicamentos y ambulancias operativas.

Bloqueo territorial e imputaciones cruzadas en Jerson

Las dependencias de defensa ucranianas denunciaron que las unidades militares rusas impiden el funcionamiento de corredores de auxilio, mientras la administración gubernamental asentada en Moscú responsabiliza al mando ucraniano por la paralización de los pasos civiles. Frente al estancamiento, la diplomacia vaticana ofreció sus dependencias como sede neutral orientada a entablar negociaciones bilaterales.

El contacto telefónico del lunes constituye el sexto intercambio registrado entre León XIV y Zelenski a lo largo de sus diecisiete meses de pontificado. La primera comunicación aconteció el 12 de mayo de 2025, cuatro días después de la elección papal en el cónclave, instancia donde el mandatario ucraniano propuso reuniones directas. Seis días más tarde, el 18 de mayo de 2025, ambos mandatarios mantuvieron una reunión en la Plaza de San Pedro junto a Olena, consorte del gobernante ucraniano, tras la misa inaugural de inicio de funciones.

Registro de audiencias y misiones diplomáticas

Las deliberaciones presenciales continuaron el 9 de julio de 2025 mediante una audiencia reservada en Villa Barberini, residencia pontificia emplazada en Castel Gandolfo, para analizar la disposición de recintos vaticanos en eventuales mesas de tratativas. El 9 de diciembre de 2025, una segunda audiencia en el mismo complejo suburbano abordó el canje de prisioneros de guerra y la situación de los menores ucranianos trasladados a territorio ruso.

Dichas materias concentraron gestiones del cardenal Matteo Zuppi, quien completó dos traslados a la capital ucraniana y dos misiones a territorio moscovita, esquema reforzado durante el verano previo con la visita oficial de monseñor Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales.

El antecedente inmediato ocurrió el 3 de abril, durante la celebración de Pascua, cuando León XIV transmitió su respaldo a la presidencia ucraniana ante ataques con misiles y drones artillados. La solicitud formal de tregua para el enclave de Oleshky permanece bajo análisis de los mandos gubernamentales en Moscú y Kiev. (Agencia OPI Santa Cruz)