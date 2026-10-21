El papa León XIV retoma audiencias públicas en el Vaticano

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A cuatro días de recibir el alta médica por una extirpación pulmonar, el Pontífice retomó sus catequesis en Roma mientras la administración argentina mantiene gestiones bilaterales para coordinar su viaje al país.

El papa León XIV, máxima autoridad de la Santa Sede, encabezó una audiencia general celebrada un miércoles reciente en la plaza de San Pedro, en Ciudad del Vaticano, donde reinició su ciclo regular de catequesis en pleno proceso de recuperación posoperatoria. La reaparición pública ocurrió a cuatro días de abandonar las instalaciones del Policlínico A. Gemelli de Roma, centro médico donde los cirujanos le practicaron la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho a causa de un adenocarcinoma, según ratificó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Durante su contacto con los peregrinos congregados en el recinto vaticano, el Pontífice dedicó sus primeras palabras a agradecer las plegarias de la comunidad: “Lo primero que quiero decirles es ¡gracias! Gracias por el apoyo de sus oraciones. Demos gracias a Dios por su generosidad. Renovemos todos nuestra confianza en la bondad y la misericordia de Dios”. Tras este mensaje inicial, retomó el análisis de la Constitución pastoral Gaudium et spes (GS).

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La disertación teológica profundizó en la estructura conyugal y los deberes familiares. En su alocución, el Pontífice sostuvo que “la donación recíproca del hombre y de la mujer, «de modo que ya no son dos, sino una sola carne», motiva la exigencia de la «plena fidelidad» y de la «indisoluble unidad» de los cónyuges; y encuentra una expresión viva en la procreación y en la educación de los hijos”.

Al ahondar en el vínculo de los esposos, León XIV precisó el alcance de la unión matrimonial frente a los asistentes: “El amor conyugal no se limita al atractivo erótico -que también forma parte de él-, sino que abarca toda la voluntad de los esposos, reavivando su afecto y expresándose mediante sentimientos y gestos de ternura”.

El Gobierno de Argentina coordina la visita papal con el Vaticano

En el plano de las relaciones bilaterales, voceros del Gobierno de Argentina confirmaron que mantienen reuniones de trabajo activas con la administración vaticana para definir los requerimientos de la eventual visita de León XIV al territorio nacional. Los despachos oficiales informaron que los equipos continúan abocados a viabilizar el viaje pastoral.

La delegación gubernamental argentina formalizó los términos del intercambio institucional al asegurar que el país se encuentra “a disposición de lo que decida el Vaticano y el Papa”. (Agencia OPI Santa Cruz)