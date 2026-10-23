Capital Humano articuló la capacitación financiera con bancos

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La cartera estatal rubricó un acuerdo con entidades bancarias públicas y privadas para incorporar contenidos económicos en los establecimientos educativos, mientras el área de formación docente computa más de 49.000 inscriptos.

El Ministerio de Capital Humano de la Nación oficializó la puesta en marcha del denominado Programa Nacional de Educación Financiera, un esquema orientado a incorporar nociones económicas en las trayectorias pedagógicas de docentes y alumnos en todo el país. La presentación formal estuvo a cargo de la ministra Sandra Pettovello, quien suscribió un convenio de cooperación con representantes de la banca pública y privada con el propósito de coordinar acciones técnicas entre la administración central y el sector financiero.

La iniciativa gubernamental promueve la inserción de herramientas de administración de recursos dentro de las aulas escolares para fomentar la autonomía económica en los estudiantes. Según las precisiones difundidas por la cartera nacional, el plan de formación curricular busca que los alumnos adquieran criterios operativos directos para la toma de decisiones financieras cotidianas mediante la articulación con las entidades crediticias intervinientes.

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En paralelo a la rúbrica del acuerdo bancario, el área educativa confirmó el sostenimiento del trayecto instructivo específico coordinado mediante el Instituto Nacional de Formación Docente. Dicha instancia formativa contabiliza a la fecha una nómina de más de 49.000 inscriptos, quienes acceden a recursos didácticos, material técnico y seminarios web orientados a su traslado directo a los programas de enseñanza en las escuelas. (Agencia OPI Santa Cruz)