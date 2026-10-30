Javier Milei enfrenta paridad electoral en sondeo nacional

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El relevamiento de Hugo Haime & Asociados registró un empate técnico entre el oficialismo y el peronismo, mientras que en un balotaje Axel Kicillof y Sergio Massa superan al mandatario nacional dentro del margen de votantes indecisos.

Un estudio de la consultora Hugo Haime & Asociados determinó que el 59% de los consultados prevé un incremento de la pobreza y la contracción de la clase media si el presidente Javier Milei resulta reelecto en los comicios de 2027. El relevamiento presencial sobre 1.200 casos en todo el país situó la contienda presidencial en un escenario de paridad técnica, donde el 64% de la muestra demanda modificaciones en el esquema económico vigente frente a un 41% que respalda la continuidad del programa oficial.

El informe de Hugo Haime & Asociados registró que La Libertad Avanza reúne 33,2% de adhesión partidaria frente al 35,1% del peronismo, con un 20% del electorado sin alineamiento partidario. En las simulaciones de primera vuelta, Javier Milei obtiene 35,2% ante el 33,3% del gobernador Axel Kicillof, y 35,4% frente al 31,4% del dirigente Sergio Massa, en un contexto donde el voto en blanco, nulo y los indecisos abarcan el 18% del universo medido.

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En la proyección de balotaje, los candidatos opositores alcanzaron diferencias que se ubican por debajo del volumen de indefinidos. Axel Kicillof registra 45,4% frente al 42% de Javier Milei, con 11% de sufragios en blanco y 1,6% de indecisos, mientras que Sergio Massa llega al 44,4% frente al 42,2% del mandatario nacional, consolidando distancias de 3,4 y 2,2 puntos porcentuales que permanecen subordinadas al 13% de electores que no define su posición.

Dispersión de votos desencantados

El estudio nacional de Hugo Haime & Asociados constató que el 55% de los ciudadanos prefiere un triunfo opositor en 2027, mientras que el 41% defiende la continuidad del modelo libertario, compuesto por un 29% leal a Javier Milei y un 12% que opta por otra figura que sostenga el programa económico. El segmento identificado como votantes desencantados valora la estabilidad financiera y el orden público alcanzados por el Ejecutivo, pero demanda ajustes normativos: el 40% no responde a ninguna fuerza, el 30% optaría por el justicialismo y el saldo restante se distribuye entre el oficialismo, el centro y la izquierda.

En un escenario de segunda vuelta, el 45% de los votantes desencantados apoyaría a Axel Kicillof y el 30% votaría nuevamente por Javier Milei. La consultora consignó que el peronismo encuentra un techo en el 49% del electorado que afirma que “volverán la inflación y la corrupción”, frente a un 43% que proyecta mejoras salariales; adicionalmente, doce puntos del conjunto que demanda una alternativa opositora descartan respaldar listas peronistas. (Agencia OPI Santa Cruz)