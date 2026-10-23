Justicia Federal inicia juicio unificado contra la familia Kirchner

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El Tribunal Oral Federal N° 5 abrió el debate unificado contra Cristina y Máximo Kirchner por presunta asociación ilícita y lavado, fijando la obligatoriedad presencial en las indagatorias y un cuarto intermedio procesal.

El Tribunal Oral Federal N° 5, integrado por los magistrados José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti, dio inicio al juicio unificado contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el diputado nacional Máximo Kirchner. El proceso ventila las imputaciones por presunta asociación ilícita y lavado de activos en el marco de las causas conexas caratuladas como Hotesur y Los Sauces, unificadas por disposición de la Cámara Federal de Casación Penal. Ambos acusados siguieron la apertura mediante conexión telemática, beneficio calificado por el tribunal como una instancia estrictamente excepcional que caducará al momento de celebrarse las declaraciones indagatorias, las cuales demandarán comparecencia física.

La primera jornada registró un planteo técnico promovido por una de las defensas, que advirtió el incumplimiento del plazo procesal de 10 días hábiles establecido para preparar el descargo formal ante la agregación intempestiva del expediente Hotesur, cuyo debate oral permanecía originariamente programado para marzo de 2027. Frente al reclamo, el juez titular del tribunal dispuso circunscribir la audiencia a la lectura del requerimiento acusatorio correspondiente a Los Sauces. El fiscal general Diego Velasco asumió el compromiso de remitir el resumen formal con la imputación complementaria de Hotesur en las jornadas subsiguientes, garantizando el cumplimiento efectivo de los plazos procesales estipulados por el código de rito.

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El fiscal general Diego Velasco sostuvo en la lectura del requerimiento de elevación a juicio que las presuntas maniobras delictivas contaron con dirección ejecutiva desplegada desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional durante las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. La hipótesis del Ministerio Público Fiscal encuadró el accionar en una presunta organización ilícita de funcionamiento continuo entre mayo de 2003 y diciembre de 2016, orientada a la sustracción de caudales públicos canalizados originariamente a través de la obra pública vial y transferidos luego al patrimonio de la familia investigada mediante contraprestaciones comerciales simuladas.

El dictamen acusatorio precisó que el mecanismo no concluyó en el direccionamiento de beneficios contractuales hacia contratistas del Estado como Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, sino que instrumentó un canal de retorno sistemático. Las transferencias se estructuraron a partir del alquiler de complejos hoteleros, mutuos financieros, mejoras de infraestructura y contratos de locación vehicular e inmobiliaria. De acuerdo con el requerimiento judicial, la expresidenta lideró el circuito de reciclaje financiero con la constitución de la sociedad Los Sauces S.A., entidad utilizada para incorporar bienes inmuebles entre los que figura la unidad de San José 1111 donde la imputada cumple arresto domiciliario.

Los jueces José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti cerraron la primera audiencia tras agotar la exposición de los cargos que atribuyen al diputado nacional Máximo Kirchner la condición de organizador del entramado societario familiar en su carácter de presidente del directorio comercial. La acusación del proceso extendió idéntica calificación penal de organizadores a los empresarios incorporados a la causa.

El Tribunal Oral Federal N° 5 ordenó un cuarto intermedio en el trámite judicial hasta el próximo lunes 26 de octubre para reanudar la lectura formal de las piezas acusatorias restantes en los tribunales de Retiro. (Agencia OPI Santa Cruz)