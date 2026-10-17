El riesgo país cerró la semana en 648 puntos básicos

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El retroceso de los bonos Globales y Bonares en plazas externas impulsó la prima de riesgo soberano hasta un techo intradiario, recortando las paridades de la deuda argentina y reconfigurando las operaciones en la City porteña.

El índice de riesgo país que elabora la entidad financiera JP Morgan para la Argentina cerró las operaciones del último tramo semanal en 648 puntos básicos. El registro consolidó una tendencia ascendente al alcanzar un techo intradiario, profundizando la brecha de rendimiento exigida a los títulos de deuda soberana local frente a los instrumentos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos.

La aceleración del indicador financiero respondió al deterioro en las cotizaciones de los títulos públicos emitidos en moneda extranjera. Una corriente vendedora desatada en las plazas internacionales arrastró de manera uniforme a las carteras de deuda de economías emergentes, trasladando una marcada presión bajista a los papeles argentinos que erosionó las ganancias acumuladas durante las ruedas previas.

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El declive de los precios afectó con mayor intensidad a los instrumentos emitidos bajo jurisdicción internacional, identificados como Globales, aunque las especies regidas por el marco legal doméstico, conocidas como Bonares, registraron similar comportamiento declinante. Este retroceso sincronizado recortó las paridades de los papeles soberanos más transados, obligando a recalibrar las carteras de inversión entre los operadores de la City porteña.

Los bonos soberanos profundizaron el recorte de paridades

La pérdida de valor en los títulos en dólares evidenció el traslado directo de la volatilidad externa hacia los activos crediticios nacionales. La depreciación de los bonos en los mercados del exterior amplió la tasa de retorno requerida por los tenedores institucionales para absorber riesgo argentino, un movimiento que encendió posturas de resguardo patrimonial y modificó las proyecciones inmediatas en las mesas de arbitraje bursátil.

El cierre de la rueda dejó a la plaza financiera a la expectativa de definiciones oficiales sobre la ejecución del programa financiero y el ritmo de acumulación de reservas en las cuentas públicas. El comportamiento de estas variables técnicas definirá si el índice de referencia inicia un sendero de estabilización o convalida un ciclo alcista que encarece el financiamiento y presiona sobre la cotización de la deuda. (Agencia OPI Santa Cruz)