Economía y Finanzas

El riesgo país subió a 755 puntos y los ADRs cayeron hasta 8,8%

Bonos argentinos caen por tercer día consecutivo y el riesgo país supera los 1.200 puntos - Foto: NA
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Los bonos soberanos en dólares retrocedieron más del 1% y los papeles de empresas nacionales en Nueva York registraron bajas lideradas por Mercado Libre, tras el desplome del 17% en el mercado bursátil de San Pablo.

El riesgo país argentino elaborado por JPMorgan alcanzó los 755 puntos básicos y las acciones de empresas nacionales que cotizan en Wall Street bajo la modalidad de certificados de depósito argentinos (ADRs) registraron caídas cercanas al 9% al corte de las últimas operaciones informadas. La contracción de los activos locales se produjo tras el resultado de las elecciones presidenciales en Brasil, donde Luiz Inácio Lula Da Silva se impuso frente a Flávio Bolsonaro.

El impacto financiero tuvo su origen en la Bolsa de San Pablo, que registró pérdidas iniciales del 17% en la apertura de la rueda junto a una pronunciada devaluación del real brasileño. La magnitud del desplome en la principal plaza bursátil del bloque regional activó el mecanismo técnico de interrupción automática de operaciones, denominado circuit breaker, que obligó a suspender de forma temporal las negociaciones al comienzo de la jornada.

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La salida de capitales en el mercado brasileño repercutió de manera directa sobre la deuda pública local, cuyos bonos soberanos nominados en dólares acusaron retrocesos superiores al 1% e impulsaron la suba del indicador de JPMorgan. En la plaza de Nueva York, las cotizaciones de las firmas argentinas operaron en terreno negativo desde la preapertura del mercado (premarket), con bajas encabezadas por los papeles de Mercado Libre con el -8,8%, Banco Supervielle con el -8,1% y BBVA con el -7,8%. (Agencia OPI Santa Cruz)

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