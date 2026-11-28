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Un total de 38.728.356 electores están habilitados para renovar el Congreso y el Senado, con la Argentina al frente del padrón en el extranjero, tras la disolución de las Cortes por el rechazo a los decretos de vivienda.

España celebrará este 29 de noviembre sus terceras elecciones generales desde que Pedro Sánchez encabeza el Gobierno, en una contienda que tiene como principales aspirantes al propio jefe del Ejecutivo por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), a Alberto Núñez Feijóo por el Partido Popular, a Santiago Abascal por Vox y a Ada Colau al frente del Frente Amplio. Según registros del Instituto Nacional de Estadística, 38.728.356 electores están convocados a las urnas, de los cuales 35.958.711 residen en territorio español y 2.769.645 están inscritos en el exterior, un padrón fuera del país encabezado por residentes en la Argentina, Francia y Estados Unidos.

El adelanto electoral quedó sellado el 5 de octubre, cuando Sánchez anunció la disolución de las Cortes Generales tras el rechazo del Congreso de los Diputados a convalidar dos reales decretos-leyes destinados a contener la crisis habitacional. La negativa parlamentaria reunió los votos del Partido Popular, Vox y la formación independentista catalana Junts, pese a la presión social desatada por el desahucio y posterior fallecimiento de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que habitaba su apartamento desde los 16 años.

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De acuerdo con el análisis del medio francés France 24, el presidente apeló a una maniobra institucional similar a las ejecutadas en 2019, tras el bloqueo a su proyecto de presupuesto, y en 2023, luego del retroceso socialista en los comicios municipales y autonómicos. En ambas oportunidades anteriores, el adelantamiento permitió al líder del PSOE articular mayorías de investidura, primero junto a Unidas Podemos y después mediante acuerdos con Sumar y fuerzas regionales, incluido el propio Junts que ahora le retiró su respaldo en materia de vivienda.

El desgaste del Gobierno de Pedro Sánchez

La campaña oficial de España, desarrollada entre el 13 y el 27 de noviembre con más de un millón de sufragios emitidos por correo, encuentra a Pedro Sánchez lastrado por causas judiciales, tragedias ferroviarias y presiones migratorias. En el plano judicial, la investigación por presuntos amaños en contratos de obra pública involucra al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. A este frente se sumaron los accidentes ferroviarios de Adamuz, en Córdoba durante enero, y de Urda, que provocaron más de 100 muertos y derivaron en la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

“Sánchez lanzó una idea-fuerza para intentar cabalgar sobre el tema de los desahucios, pero esa reivindicación se le ha ido de las manos porque ha sido absorbida por un sector más de izquierdas, que es el Frente Amplio”, evaluó Juan Luis López Aranguren, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Zaragoza, quien sostuvo que el último siniestro ferroviario modificó por completo el eje de la contienda. Frente a ese desgaste y a los cuestionamientos de la derecha por una supuesta “invasión migratoria”, Sánchez anunció el 16 de noviembre un aumento del 5,3% en el salario mínimo —el noveno desde su llegada a la Moncloa—, jornada en la que también recibió en territorio español el respaldo del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

La fragmentación de las izquierdas

El mapa partidario de España exhibe a la derecha dividida entre las candidaturas de Alberto Núñez Feijóo por el Partido Popular y de Santiago Abascal por Vox, quienes centraron sus críticas en la política migratoria y en el reclamo de priorizar a los ciudadanos nativos. En el espacio progresista, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau encabeza el Frente Amplio integrado por Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns, mientras que Podemos compite por separado con la eurodiputada y exministra de Igualdad Irene Montero como postulante.

La disputa parlamentaria incorpora además a las agrupaciones nacionalistas e independentistas como ERC y Junts en Cataluña, EH Bildu y el PNV en el País Vasco y el BNG en Galicia. En la recta final previa a la veda, los sondeos alternaron ventajas para la derecha y escenarios de paridad, mientras la izquierda buscó capitalizar el último debate televisivo, instancia en la que Colau denunció por violencia de género a Núñez Feijóo luego de que el dirigente popular le reprochara haberse quedado “calladita”, con la ciudad de Sevilla señalada como distrito testigo de la elección.

Cómo se reparten los escaños del Congreso

Los electores de España definirán el 29 de noviembre la composición del Congreso de los Diputados, órgano encargado de investir al presidente del Gobierno mediante listas cerradas, y del Senado, donde se vota por nombre y apellido. La Cámara baja reúne 350 escaños distribuidos en 52 circunscripciones —las 50 provincias más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla—, con la Comunidad de Madrid a la cabeza con 38 diputados y Barcelona en segundo lugar con 32.

El reparto de bancas aplica el método D’Hondt dentro de cada circunscripción y excluye a las listas que no alcancen el umbral del 3% de los votos válidos emitidos, por lo que el porcentaje nacional no se traduce de manera lineal en representación parlamentaria. Tras el escrutinio provincial previsto entre el 4 y el 7 de diciembre y la constitución de ambas cámaras el 23 de diciembre, el rey propondrá un candidato que deberá reunir 176 votos para lograr la mayoría absoluta en primera vuelta o imponerse por mayoría simple en una segunda votación. (Agencia OPI Santa Cruz)