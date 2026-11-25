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La Junta Electoral Provincial Permanente formalizó las candidaturas mediante el Acuerdo 009/2026 para los comicios del próximo 4 de diciembre, que definirán la representación ante el Directorio por cuatro años.

Tres listas competirán el próximo viernes 4 de diciembre en las elecciones de la Caja de Previsión Social (CPS) de Santa Cruz para renovar la vocalía en representación del sector pasivo ante el Directorio del organismo previsional. El proceso electoral, que definirá un mandato por el término de cuatro años, fue formalizado por la Junta Electoral Provincial Permanente mediante el Acuerdo 009/2026.

La nómina Compromiso Federal quedó integrada por Ana Virginia Villarroel, Ramón Segundo Alí y Norma Beatriz Riquelme. Por su parte, la Lista Blanca “Junto a Vos” postula a Daniel Eugenio Sini, Luis Hugo Ibáñez y Ariel Edgardo Di Leo, mientras que la Lista Naranja “Más Cerca” está conformada por Abelardo Javier Neira, María Cristina Pereyra y Ángel Mario Bruno.

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El acto comicial se desarrollará de 9:00 a 16:00 para un padrón estimado en cerca de 24.000 afiliados habilitados en toda la jurisdicción provincial y fuera del territorio. En el interior santacruceño las urnas funcionarán en las respectivas delegaciones de la Caja de Previsión Social, en Río Gallegos las mesas estarán centralizadas en el Complejo Cultural Santa Cruz y se habilitará una mesa adicional en la Casa de Santa Cruz en Buenos Aires. (Agencia OPI Santa Cruz)