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Las divisiones de Cibercrimen e Investigaciones de la Policía de Santa Cruz secuestraron equipos informáticos y detectaron que uno de los sospechosos figura en pesquisas previas de la Policía Federal.

Siete personas fueron demoradas en Río Gallegos tras siete allanamientos simultáneos vinculados a la presunta tenencia de material de abuso sexual infantil. De acuerdo con las actuaciones preliminares informadas por las autoridades, los procedimientos formaron parte de la acción internacional coordinada Aliados por la Infancia VII y fueron ejecutados por las divisiones de Cibercrimen e Investigaciones de la Policía de Santa Cruz bajo órdenes de los juzgados de instrucción locales.

Durante las requisas realizadas en distintos puntos de la capital provincial, los efectivos secuestraron CPU, monitores y otros dispositivos informáticos que serán sometidos a peritaje técnico. El objetivo de los análisis forenses es confirmar la existencia de archivos ilícitos en los soportes incautados y determinar las responsabilidades penales correspondientes, mientras los siete sospechosos fueron trasladados para su identificación y quedaron a disposición de la Justicia.

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El comisario mayor Luis Poblete, jefe del Departamento del Delito Organizado Zona Sur, precisó que ninguno de los demorados registra antecedentes por este tipo de delitos en la jurisdicción santacruceña. El funcionario confirmó además que uno de los implicados guarda vínculo con investigaciones previas llevadas adelante por la Policía Federal en la Ciudad de Buenos Aires, mientras continúan las diligencias periciales sobre el equipamiento retenido. (Agencia OPI Santa Cruz)