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La medida de fuerza se cumplirá durante las tres últimas horas de atención al público en rechazo a los despidos, el cierre de sedes como la de Vicuña Mackenna y presuntos incumplimientos del Convenio Colectivo de Trabajo 18/75.

La Asociación Bancaria dispuso un paro nacional de actividades en el Banco Santander para los días 1 y 2 de diciembre, que se ejecutará durante las tres últimas horas de atención al público en todas las sedes de la entidad. La medida responde al rechazo gremial frente a los despidos, el cierre de sucursales y la falta de respuestas empresariales tras la audiencia oficial mantenida el 18 de noviembre en la Secretaría de Trabajo.

La resolución fue comunicada el martes por el Secretariado General Nacional del sindicato, luego de deliberar junto con las Comisiones Gremiales Internas del Santander y el Plenario de Secretarios Generales. Ese órgano deliberativo había facultado previamente a la conducción nacional a implementar acciones directas en caso de persistir el conflicto laboral y la reestructuración operativa de la firma.

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Según la presentación sindical, en la instancia administrativa del 18 de noviembre la Secretaría de Trabajo había exhortado a las partes a sostener abiertos los canales de negociación para alcanzar un acuerdo. El gremio sostuvo que la entidad financiera actuó en sentido opuesto al continuar con las cesantías y el cierre de dependencias, entre las que mencionó expresamente la sucursal ubicada en Vicuña Mackenna, provincia de Córdoba, aunque el parte oficial no cuantificó el total de despidos ni de filiales clausuradas a nivel nacional.

Incumplimientos del Convenio Colectivo de Trabajo 18/75

En el plano normativo y operativo, la Asociación Bancaria acusó al Banco Santander de vulnerar el Convenio Colectivo de Trabajo 18/75 mediante la tercerización de tareas y el incorrecto encuadramiento convencional del personal. A esas objeciones sumó el reclamo por la exigencia de metas comerciales que la organización sindical calificó como inalcanzables, señalando que la empresa descarga su programa de ajuste sobre la plantilla laboral.

El conflicto también abarca denuncias por presunta injerencia empresarial en la actividad interna de la organización de los trabajadores. La conducción sindical señaló que las autoridades del banco obstaculizan la representación gremial e intervienen en el proceso electoral del sindicato con trabas a la participación de los delegados, situación que encuadró como una afectación a la libertad sindical y a la autonomía gremial.

Al justificar la convocatoria a las jornadas de protesta de diciembre, el Secretariado General Nacional afirmó de manera textual: “Estas medidas son en defensa de los puestos de trabajo, de los derechos convencionales y de la plena vigencia de la libertad sindical”. Finalmente, el sindicato responsabilizó de forma directa a las autoridades del Banco Santander por la profundización del diferendo y por las consecuencias operativas que deriven de la interrupción de la atención bancaria. (Agencia OPI Santa Cruz)