La norma establece Planes de Gestión de Sitio, cupos y distancias de interacción para la especie Otaria flavescens, aunque el artículo 12 sostiene las habilitaciones actuales hasta que se fijen los plazos de adecuación.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, aprobó la reglamentación de la Ley XI Nº 64 mediante el Decreto Provincial Nº 1841/2026, publicado en el Boletín Oficial. La normativa fija las pautas generales para el desarrollo del buceo turístico con lobos marinos de un pelo (Otaria flavescens) con el objetivo de compatibilizar la actividad comercial con la conservación de la especie, la protección ambiental y la seguridad de las personas.

Según informó la cartera turística provincial, la medida apunta a ordenar las excursiones vinculadas a la fauna marina y regular el funcionamiento de cada área habilitada en Chubut. Para ello, el decreto incorpora la elaboración de Planes de Gestión de Sitio destinados a definir las modalidades admitidas, los cupos operativos, las distancias de interacción, los períodos habilitados y los protocolos de seguridad según las características biológicas y ambientales de cada zona.

El nuevo esquema administrativo también fija obligaciones y requisitos específicos para los prestadores turísticos que operan en la jurisdicción provincial. A su vez, el texto reglamentario incorpora mecanismos de fiscalización y seguimiento técnico para auditar la prestación del servicio y adecuar las condiciones operativas a criterios científicos vigentes.

Continuidad del snorkeling

Las actividades de snorkeling con lobos marinos que operan actualmente en los sitios habilitados de la provincia del Chubut no sufrirán modificaciones inmediatas tras la publicación del Decreto Provincial Nº 1841/2026. Desde el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas indicaron que la entrada en vigencia de la reglamentación no interrumpe ni altera las prestaciones comerciales en curso.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del decreto, continuarán aplicándose las condiciones operativas contempladas en las autorizaciones vigentes hasta que la Autoridad de Aplicación determine los criterios y los plazos formales para la adecuación al nuevo marco normativo. Esta cláusula transitoria regirá en todos los puntos habilitados del litoral chubutense siempre que las operaciones actuales no resulten incompatibles con la legislación provincial y las disposiciones complementarias. (Agencia OPI Chubut)