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La medida de fuerza rige durante todo el 27 de noviembre luego de que el Ejecutivo provincial no presentara una propuesta de recomposición en la audiencia celebrada en el Ministerio de Trabajo.

La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) lleva adelante este viernes 27 de noviembre un paro de actividades por 24 horas en toda la provincia de Santa Cruz, en rechazo a la ausencia de una propuesta de recomposición salarial por parte del Gobierno provincial. La medida de fuerza fue resuelta tras el encuentro de conciliación obligatoria celebrado el 26 de noviembre en el ámbito del Ministerio de Trabajo, instancia que concluyó sin avances para destrabar el conflicto.

La huelga fue ratificada bajo el amparo del Congreso Provincial de ADOSAC, órgano máximo de deliberación de la entidad sindical, luego de evaluar el resultado negativo de la audiencia paritaria. Desde la conducción gremial señalaron que la convocatoria al cese de tareas responde directamente “frente a la falta de respuestas del Gobierno en la reunión de hoy 26 de noviembre”, dejando en suspenso la continuidad normal del dictado de clases durante la jornada del viernes.

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Asimismo, el sindicato cuestionó la postura adoptada por los representantes oficiales en la mesa de negociación y criticó “la negativa del Gobierno de hacer una oferta salarial que saque a la docencia de la línea de pobreza”. Con el cumplimiento de esta huelga de 24 horas aprobada por el congreso de base, la Asociación Docentes de Santa Cruz mantiene vigente su plan de reclamo salarial a la espera de una nueva convocatoria oficial con propuesta económica concreta. (Agencia OPI Santa Cruz)